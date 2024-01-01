替代項 - Lumity Benefits
ADP
adp.com
ADP 提供業界領先的線上薪資和人力資源解決方案，以及稅務、合規、福利管理等。透過 ADP 獲得最佳效果。
Empower
empower.com
我們隨時幫助您實現所有財務目標—從現在的財務狀況到您未來想像的退休生活。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家總部位於美國的公司，為公司提供基於雲端的軟體即服務來管理人力資源，特別注重幫助他們辦理健康保險。Zenefits 成立於 2013 年。總部位於舊金山。
Central Test
centraltest.com
預測性人才評估解決方案：用於在招募和人才發展方面做出最佳決策的心理測驗、視訊面試、360 度回饋。
Alight
alight.com
從受聘到退休，甚至以後，您的員工都依賴您提供資源來增強他們的健康、財富和福祉。透過數據和技術將權力交給他們，透過及時、更廣泛的互聯洞察提供清晰的資訊。為您的員工和企業帶來更好的成果。
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy 是最好、最便宜的住宅代理服務提供者之一，擁有超過 2 億個住宅和靜態代理，為您的抓取代理用例提供優勢！
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics 不僅僅是一項一次性評估；它是一種通用語言，使個人能夠更好地了解自己以及與他們一起工作和互動的人。透過認識到每個人提出的不同觀點，可以最大限度地減少摩擦點並提高生產力。我們的方法為加深理解打開了大門，我們的 Simpli5 平台可以在您的日常生活中持續應用。如果您正在尋找一種直接適用於手頭工作並且可以融入公司文化核心的工具，5 Dynamics 非常適合您。
RehvUp
rehvup.io
RehvUp 是一個員工敬業度平台，比市場上任何其他平台都更努力、更聰明地為您的企業服務。這是一款由專業員工體驗 (EX) 教練推動的行動應用程序，旨在激勵和激勵您的員工做到最好，並在工作中更加快樂。 RehvUp 是一個專用網絡，旨在以前所未有的方式建立社會聯繫並加強各級員工之間的聯繫，同時提高工作場所士氣、生產力和利潤。
OnGrid
ongrid.in
OnGrid 是印度領先的數位信任平台，已對 3000 多個滿意的客戶完成了超過 1 億次驗證和背景調查。 OnGrid 提供 100 多項檢查，包括身分證、地址、教育、就業、法庭記錄、警方驗證，以及專業推薦、信用、全球資料庫和負面媒體檢查。
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo 幫助求職者在呼叫中心、製造、航運和其他輕工業行業找到工作
Enablo
enablo.com
Enablo 與規模企業合作，為任何地方的每個人提供最佳的工作體驗並推動聯繫、溝通、協作和生產力。他們與 Meta、Asana 和 Google Workspace 的 Workplace 建立了獨家合作夥伴關係，與客戶並肩工作，推出和嵌入這些工具，然後衡量並推動他們持續取得成功。 Enablo 已幫助數百家組織轉變其文化，使人們能夠共同完成最好的工作。
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting 為您所有企業的人力資本需求提供全生命週期的人力資源支援。
G&A Partners
gnapartners.com
透過在人力資源、員工福利、薪資管理和工作場所安全領域提供經過驗證的解決方案和技術，G&A Partners 減輕了繁瑣的管理任務的負擔，使企業主能夠將時間、才能和精力集中在公司發展上。作為人力資源外包供應商，G&A Partners 為您提供專注於業務所需的時間。我們的合作關係並不是從推銷開始，而是從發現您獨特的業務需求並制定客製化的、透明的解決方案開始。憑藉經過認證的人力資源專家、尖端技術和以客戶為中心的方法，我們可以減輕您的人力資源負擔，並幫助您制定人員策略，將時間重新交到您手中。
Aflac
aflac.com
透過 Aflac，無論您是大型企業還是小型企業，您都可以為您的員工提供他們期望從大公司獲得的福利，幫助您的企業脫穎而出。
Insperity
insperity.com
自 1986 年以來，Insperity 提供人力資源和商業解決方案，幫助美國最好的公司繁榮發展。
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ 是一個員工福利報價系統，可幫助經紀人為雇主報價員工福利。
MMChr
mmchr.com
專門從事人力資源和勞動法合規的人力資源外包和顧問公司。
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits 是一個企業福利和新機會的平台。我們幫助您提高業務效率並提高員工的敬業度。
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum 提供外包人力資源、薪資和薪資管理、員工福利和福利管理、401(k)、工人薪資和人力資源解決方案。
TraceGenie
tracegenie.co.za
退休基金產業追蹤服務提供者 無法追蹤的會員：基金首席官員的惡夢 我們有一個共同的目標，讓 TraceGenie 協助您的基金。我們的費用與市場相關，透過使用 TraceGenie 平台，您可以放心獲得全面的控制和責任、快速的周轉時間、最小的詐欺風險，並且知道您的指示掌握在最有能力的手中，讓您高枕無憂
Bennie
bennie.com
Bennie 的全球福利平台透過一系列現代化解決方案（包括諮詢、保險和輔導）幫助雇主、員工及其家屬蓬勃發展。 Bennie 受到世界上最具創新力的公司的信賴，它是超越傳統福利的一站式解決方案，包括員工輔導、財產和意外傷害保險等。 Bennie 應用程式是員工輕鬆尋找和了解福利資訊的首選資源。從查看 ID 卡到尋找網路內供應商，再到瀏覽 Bennie’s Marketplace，會員可以輕鬆獲得所需的福利資訊和工具。 Bennie 的醫療保健禮賓服務 Ask Bennie 是為會員提供專門支援的終極工具。會員可以直接在應用程式上與 Ask Bennie Advocate 聊天，以獲得有關開放註冊...
UMR
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UMR 是由您的雇主僱用的第三方管理員 (TPA)，可協助確保您的索賠得到正確支付，從而將您的醫療保健費用保持在最低限度，並且您可以專注於福祉。
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub 是美國市場上排名第一的線上福利入口網站和員工折扣市場。
Inspira Financial
inspirafinancial.com
關於 Inspira Financial Inspira Financial 提供健康、財富、退休和福利解決方案，加強和簡化健康和財富之旅。 Inspira 擁有超過700 萬名客戶，託管超過620 億美元的資產，與數千名雇主、計畫發起人、記錄管理人、TPA 和其他機構合作夥伴合作，幫助他們關心的人規劃、儲蓄和投資，打造更光明的未來。 Inspira 透過我們的自動展期服務、健康儲蓄帳戶、緊急儲蓄基金、託管服務等不懈地追求為所有人帶來更好的結果。了解更多信息，請訪問 inspirafinancial.com。