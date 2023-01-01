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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

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對於心理健康臨床醫生和團體來說最實惠的 EMR/EHR 適用於個人診所、團體和大型診所的強大、優雅的圖表和實踐管理

網站： luminello.com

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