替代項 - Loqate

Plaid

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Plaid 是一個擁有一套產品的平台，使開發人員能夠建立可以與銀行帳戶互動、執行付款和管理風險的金融應用程式。它允許用戶輕鬆驗證其銀行帳戶並將其連結到任何應用程序，並利用該應用程式中類似銀行的功能。借助 Plaid，您將能夠開發與用戶銀行帳戶同步的應用程序，以追蹤和管理他們的預算以及轉移資金。本質上，它充當銀行和金融科技之間的紐帶。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多個知名品牌目前都在使用 Plaid 的產品和解決方案。以流行的整合線上人力資源服務 Gusto 為例，它使用 Plaid 的自動清算所...