替代項 - Loqate
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI 是一門程式設計法學碩士，旨在改變我們建立軟體的方式。 透過建構 BLACKBOX.AI，我們的目標是： 讓工程師建構和發布產品的速度提高 10 倍，從而加快公司內部的創新步伐 加速全球軟體工程師的成長，工程師數量從約 1 億增加到 1B 十倍
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 行業領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
ID.me
id.me
ID.me 簡化了個人線上證明和分享身分的方式。 ID.me 安全數位身分網路擁有超過 9,800 萬用戶，並與 30 個州、10 個聯邦機構和 500 多家知名品牌零售商建立了合作夥伴關係。該公司為跨行業的組織提供身份證明、身份驗證和社區驗證。該公司的技術符合消費者身份驗證的聯邦標準，並被 Kantara Initiative 批准為 NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2 合格憑證服務提供者。 ID.me 的身份網關還具有聯邦風險和授權管理計劃 (FedRAMP) 中等操作權限 (ATO)。 ID.me 是唯一提供視訊聊天的供應商，並致力於
Scribble Maps
scribblemaps.com
易於使用的線上 GIS 和網路地圖視覺化解決方案。註釋地圖、繪製區域、篩選資料、分析資料、最佳化路線等。非常適合需要管理和創建大量地圖的團隊。較低的學習曲線將地圖數位化帶到組織的各個層級。 Scribble Maps 成立於 2009 年，是根據用戶的直接回饋而建構的。我們的團隊入口網站允許團隊在地圖上進行協作和協同工作，並透過大量匯出選項，Scribble Maps 可以與現有工作流程集成，為您的整個組織帶來地理空間功能。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一種基於雲端的解決方案，可協助企業尋找和驗證來自網域、公司或網路上特定專業人員等的專業電子郵件地址。還包括一個免費的冷電子郵件平台，可直接從 Hunter 發送電子郵件活動。 Hunter 讓銷售人員、招募人員和行銷人員能夠使用簡單但功能強大的工具輕鬆地聯繫其他專業人士。亨特抓取網路並索引公開的專業電子郵件地址。透過簡單的使用者介面可以輕鬆存取這些數據，以找到公司中合適的人員或找到如何聯繫已確定的專業人員。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基於雲端的軟體，專門從事訂閱計費和管理流程，與領先的支付網關整合以促進付款收款。它提供的功能可簡化您的工作，例如管理帳單稅費、在稅金計算中套用反向收費、透過單一登入處理客戶入口網站、客戶訂閱管理。此外，您甚至可以透過整合的聯盟管理系統來推廣您的產品，設定佣金規則並處理付款等。
Instantly
instantly.ai
透過無限的電子郵件發送帳戶和預熱、B2B 潛在客戶資料庫和智慧 AI 立即擴展您的外展活動。找到您的潛在客戶，創建您的行銷活動，連接您的發送帳戶，並觀察這些潛在客戶轉變為客戶 - 只需一次固定費用訂閱。 Instantly 成立於 2021 年，是領先的銷售互動平台，擁有超過 15,000 名客戶，從個人創業家到全球代理商。我們的目標是成為市場上最簡單的冷電子郵件賺錢的工具。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超過 400 萬開發者首選的即時定位平台。 Mapbox 提供精確的位置資料和靈活的開發工具，使任何企業都可以為其應用程式添加地理空間功能，並透過位置智慧增強營運。客戶涵蓋汽車、物流、商業智慧、零售、旅遊、數據視覺化、消費者應用程式、天氣、物聯網、地理空間分析等。憑藉領先的網路和行動地圖渲染技術，Mapbox 因提供深受開發人員、公司和商業領袖信賴的高效能、可自訂、可靠且可擴展的位置服務而聞名。 Mapbox 服務包括全球地圖資料、即時交通、地理編碼和地址搜尋以及導航路線和方向。透過 API、程式碼庫、SDK 和綜合開發人員文件使用 Mapbox 進行建置。 Mapbox 專為...
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
Plaid
plaid.com
Plaid 是一個擁有一套產品的平台，使開發人員能夠建立可以與銀行帳戶互動、執行付款和管理風險的金融應用程式。它允許用戶輕鬆驗證其銀行帳戶並將其連結到任何應用程序，並利用該應用程式中類似銀行的功能。借助 Plaid，您將能夠開發與用戶銀行帳戶同步的應用程序，以追蹤和管理他們的預算以及轉移資金。本質上，它充當銀行和金融科技之間的紐帶。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多個知名品牌目前都在使用 Plaid 的產品和解決方案。以流行的整合線上人力資源服務 Gusto 為例，它使用 Plaid 的自動清算所...
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的軟體可協助現場銷售團隊更快、更聰明地運作。他們的解決方案利用數位工具解決了銷售組織的所有主要痛點。潛在客戶和區域管理、代表績效追蹤、數位合約、潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓圖書館、地理圍欄行銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們親自與您和您的公司合作，以確保您獲得想要的結果。請造訪 salesrabbit.com 以了解更多資訊。
Placer.ai
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Placer.ai 為您提供任何地點背後的故事。 Placer.ai 的客流量數據可讓您衡量訪問量、查看趨勢、對競爭對手進行基準測試、發現新受眾並找到並贏得理想的租戶或房產。零售商、商業房地產專業人士、消費品公司、投資者和市政當局依靠 Placer.ai 做出明智的決策和獲勝的建議。 Key features include: - Visitation measurement & trends - True Trade Area - Customer insights & demographics - Customer journeys - Competitive benchmarking -...
IP GeoLocation
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免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一個 API，可以在幾毫秒內計算任何交通方式到數千個地點的旅行時間。它用於企業搜尋和位置智慧。
RocketReach
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全球超過1800 萬家企業信任RocketReach，其中包括蘋果、迪士尼、Google、亞馬遜、Facebook 以及標準普爾500 強企業中95% 的企業。名單。解決從廣告定位、聯絡資訊、資料庫細分和招聘等廣泛的業務需求。今天免費試用。
Mailgun
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一組強大的 API，無論您使用 Python、Ruby、PHP、C#、Node.js 還是 Java，都可以讓您輕鬆地從應用程式發送、接收和追蹤電子郵件。簡單的 SMTP 整合和簡單的 RESTful API 消除了發送交易或大量電子郵件的混亂細節。無論您需要發送 10 封還是 1000 萬封電子郵件，都可以快速擴展。可搜尋的日誌意味著您始終知道您的電子郵件發生了什麼，而標籤則可以輕鬆地對您的資料進行 A/B 測試和報告，所有這些都透過我們的網路鉤子進行。
Debounce
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電子郵件驗證工具；簡單、快速、準確。不要讓退回郵件、一次性郵件、垃圾郵件陷阱和停用的電子郵件降低您的發送聲譽，浪費您的時間和金錢。 30% 的電子郵件在短短一年內就變質了。如果超過 10% 的電子郵件品質不佳，則送達率將低於 44%。使用大量電子郵件驗證工具來消除任何不良電子郵件。
Radar
radar.com
每個產品和服務的位置基礎設施。 最具創新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 為全球數億設備提供基於位置的體驗。
Cashfree
cashfree.com
功能強大且可擴展的支付平台，專為您的業務需求而設計 - 收款、發送付款、管理國際付款等等。 Cashfree Payments 專為從新創公司到企業的所有類型企業而構建，可在網站、行動應用程式或Whatsapp、社交媒體等其他管道上接受付款。 BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 進行支付處理。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前稱為 TransMail）是 Zoho 提供的專用交易電子郵件發送服務。 ZeptoMail 僅允許用戶發送交易電子郵件，這有助於我們確保可靠且有保障地交付您的交易電子郵件。設定選項 ZeptoMail 提供兩個設定選項 — SMTP 和電子郵件 API。使用 SMTP 只需幾個快速步驟即可將您的業務與 ZeptoMail 集成，或使用電子郵件 API 進行更深入的集成。單獨的電子郵件流 按網域、應用程式、用途等將電子郵件分類為稱為郵件代理程式的群組。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 憑證查看重點報告並控制每個郵件代理程式的存取和電子郵件發送。電子郵件範...
Email Validation
emailvalidation.io
使用我們免費且易於使用的電子郵件檢查軟體驗證任何電子郵件地址。我們提供 99% 的準確率。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我們的地理定位工具對您的網站訪客進行地理定位。使用 IP 地理位置按國家、州和城市重新導向訪客或顯示內容。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。