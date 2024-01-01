替代項 - LiveSession
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台應用程式監控，重點是錯誤報告。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清楚了解使用者的需求。 Clarity 是一款免費且易於使用的工具，可捕捉真實的人們如何實際使用您的網站。設定很簡單，您將在幾分鐘內開始取得數據。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行為分析公司，分析網站使用情況，透過熱圖、會話記錄和調查等工具提供回饋。它與 Google Analytics 等網路分析工具配合使用，可以深入了解人們如何瀏覽網站以及如何改善客戶體驗。 Hotjar 成立於 2014 年，由來自 20 個國家/地區的 100 多名團隊成員完全遠端運行，並在全球超過 50 萬個站點上使用。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
TWIPLA
twipla.com
隱私完美的 Google Analytics 替代方案。 加入超過 250 萬個網站，這些網站已經受益於完美的隱私分析和情報。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯亞電視劇，於 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。該劇由 Grace danile 編劇，由 DIL Pictures 製作和發行。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免費網路分析服務，用於追蹤和報告網站流量。 Yandex 於 2008 年推出該服務，並於 2009 年公開。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是網路上第三大使用最廣泛的網路分析服務。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的數位體驗分析平台，適用於動態漏斗、像素完美重播、自訂事件、熱圖、進階搜尋、開發工具等。
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析使用者行為。 Smartlook 是分析使用者行為中缺少的一塊拼圖。獲得真正的定性見解，幫助您改進行動應用程式和網站。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的時間處理數字，更多的時間發展您的業務。 使用我們的工具集（包括動態熱圖、會話記錄和即時聊天）來提高您網站的轉換率。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智慧的力量優化內容的效能。我們的預測熱圖會立即向您顯示任何內容中最先吸引受眾注意力的內容，幫助您做出基於數據資訊的堅定決策，而不會減慢您的速度。 • 獲得即時洞察，發現真正吸引客戶注意力的因素• 透過預測分析提高整個設計週期的效率• 提高所有管道的轉換率• 透過最大限度地提高跨渠道的注意力份額來提高投資回報率最大的品牌和代理商都在使用Dragonfly AI來衡量和優化其內容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，請訪問 Dragonflyai.co
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆蓋超過 25,000 家公司，收到了 4 億個報告的問題和回饋，全球有 20 億台設備運行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音...
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一個使用者體驗研究平台，隨時可以幫助您應對遇到的任何挑戰。如果您曾經想知道用戶對您的網站、應用程式或原型的想法和感受，您不必再猜測了。 UXtweak 平台提供許多工具，包括複雜的網站測試、會話記錄、卡片分類、樹測試、行動測試、原型測試、競爭可用性測試等。這些工具可讓您從使用者的角度檢查您的網站，並確定什麼對他們來說最重要。 UXtweak 是一款非常靈活的工具，讓您不僅可以測試網站的一兩個功能，還可以測試網站的整個生命週期，從繪製特定功能、原型設計、測試成品或測試競爭對手。透過增強的分析功能，即使對於對使用者體驗一無所知的個人（例如利害關係人），也可以為您的網站提供深入的視...
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
Silktide
silktide.com
透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
Flywheel
getflywheel.com
一體化 WordPress 代理託管平台。 在一個管理客戶的 WordPress 網站，賺取經常性收入，並持續取悅他們。
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看熱門內容和冷門內容，並了解網路訪客使用熱圖、錄音、調查、A/B 測試等工具進行的操作。
Mouseflow
mouseflow.com
確定性地優化您的網站，而不是假設 了解使用者旅程中每個接觸點發生的情況。無需猜測。
Session Rewind
sessionrewind.com
透過使用者行為的錄影來優化您的網路體驗。 準確記錄每個會話和問題，每月只需 14 美元。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可協助您透過訪客記錄、熱圖、回饋小工具、A/B 測試等創建高效能的使用者體驗。
Squeaky
squeaky.ai
隱私第一的客戶洞察平台。 Squeaky 透過打造更好的數位體驗來幫助您發展業務。我們的一體化工具包括分析、會話記錄、回饋和熱圖。
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow 致力於轉變網站洞察。我們的創新分析工具，包括熱圖、行為追蹤和事件分析，支援數據驅動的決策。我們用戶友好的儀表板解釋用戶操作，為卓越的數位之旅提供明智的設計選擇。發現即時重播、點擊故障等，以優化用戶體驗並提高參與度。我們相信資料是開啟成功的關鍵，透過 WebTrackFlow，您將擁有一個值得信賴的合作夥伴來駕馭數位景觀。透過可行的見解提升您的線上形象 - 與我們一起踏上充分發揮您網站潛力的旅程。
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant 是一種預測人工智慧，可以在視覺上突出顯示人們看到的內容、他們首先看的位置以及設計的特定元素吸引了多少注意力。
TruConversion
truconversion.com
TruConversion 是一款一體化分析應用程序，可透過找出訪客/用戶行為背後的原因來幫助識別和解決轉換痛點。
RealEye
realeye.io
具有網路攝影機眼動追蹤功能的線上研究平台。它具有： - 比傳統眼動追蹤硬體更快、更便宜- 準確（按鈕尺寸精度），用於學術研究- 易於使用（客戶稱讚我們的用戶友好介面） RealEye 是一款線上工具，可讓您執行以下操作： 1. 使用常規網路攝影機進行眼球跟踪，2. 情緒分析（臉部編碼），3. 追蹤滑鼠移動和點擊，4. 使用高級調查模組，5. 立即僱用參與者/小組，6. 完全在線分析數據，7.將數據匯出到 CSV，8. 連接外部工具，9.100% 遠端進行研究。 RealEye 可用於： 1. 購物者洞察研究（包裝與貨架/貨架圖評估） 2. 使用者體驗研究/模型測驗3. 不同的廣告評估（影片、展...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 強調了訪客沒有轉化為客戶的視覺和邏輯原因，並確保無縫的銷售管道以獲得更快的投資回報。 Reactflow 以影片形式播放客戶的活動記錄、編譯熱圖、漏斗分析、錯誤、控制台日誌並提供回饋，幫助您了解客戶的痛點、解決問題並產生出色的流程。