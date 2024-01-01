替代項 - LiveReacting
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Social Champ
socialchamp.io
統治數位空間的社群媒體管理工具。 使用 Social Champ 管理多個社交帳戶、創建帶有圖像或影片的貼文、組織收到的訊息、提高投資回報率、追蹤分析、產生報告、簡化和自動化內容創建過程。
Inflact
inflact.com
Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家由黑人女性擁有和領導的新創公司。 它是 Link-in-Bio 領域的 3 個創始人之一，並且： * 就創作者/使用者而言，是全球第二大連結生物服務； * 包括網域：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受歡迎且最強的生物連結 URL，也是自然 Google 搜尋的第一個結果； * Lnk.at 是最有效且最受歡迎的 URL，可提高參與度並增加流量； * Ln.ki 是生物連結行業中最短、最可愛的 URL - 只有 4 個字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、殘障平等活動人士提供免費的 Activist Pro，即使不是在註冊的非...
Collabstr
collabstr.com
在幾秒鐘內找到並僱用有影響力的人。 尋找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影響者，為您的品牌創造獨特的內容。
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting 是一款 Facebook 興趣定位工具，可協助廣告主找到數千個隱藏的 Facebook 興趣。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 見解可協助您的業務 - 詳細分析全球或按地區的任何主題。創建基於地圖的獨特視覺化效果，顯示整個國家、地區或世界的推文活動。我們強大的查詢和過濾工具使您能夠專注於您感興趣的特定領域。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活動必不可少的影響者行銷工具。
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基於 Windows 的應用程序，可讓用戶在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播視訊平台上播放預先錄製的影片。它還支援多個社交媒體帳戶。透過使用直播影片進行影片行銷，獲得更多觀看次數並吸引更多受眾。此流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上進行直播。它提供詳細的培訓和 24/6 即時聊天支持，並且不需要任何第三方應用程式。
Hypage
hypage.com
Hy.page 允許您在您的個人簡介連結中進行銷售。透過與 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉絲捐款、付費請求、銷售產品和獨家內容的會員資格。
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是透過 ChatGPT 自動產生評論來提高您在 LinkedIn 上的活動的最佳工具。讓您的線上狀態處於自動駕駛狀態
Trend Watchers
trendwatchers.co
趨勢觀察者向內容創作者通報 30 多個類別的網路趨勢，並向他們展示如何使用我們的病毒影片製作工具從中獲利。我們的趨勢還可以用於商業創意、直銷、搜尋引擎優化、社交媒體和許多其他事物。
Growapp
growapp.digital
IA 支援社群媒體管理工具，用於編寫、批准、安排、分析和比較社群媒體上的內容。
Pinflux
pinflux.in
Pinflux 是一款數位工具，可讓您在 Pinterest 上提升業務。 Pinflux 是電子商務、網站、部落格甚至社交網路不斷增長的流量來源。隨著 Pinterest 的發展，您可以使用 Pinflux 來尋找內容、自動執行任務並帶來大量流量。 Pinterest 的特點： * 尋找優質 Pin 圖和趨勢，為 Pinterest 表獲取免費且無限制的流量 * 創建並推廣多張牌桌，以吸引最優質的流量 * 自動安排 pin 和帖子 * 自動追蹤按讚、分享、追蹤者並建立 Pinterest 俱樂部以吸引更多訪客 * 取消追蹤您不追蹤的帳戶 * 無需API即可快速輕鬆安裝 * 新增更多描述、...
Curator
curator.io
免費為您的網站添加社交源的最簡單方法 Curator 是一個永久免費的社群媒體聚合器，可協助您收集和展示內容。 5 分鐘內即可設定您的 Feed。
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI 會為您建立評論，以大規模吸引 LinkedIn 上的潛在客戶。節省撰寫評論的時間以吸引潛在客戶，並透過每個添加的接觸點實現更快的轉換。
Pushbio
pushbio.io
Pushbio 是社交媒體行銷人員生物創建工具中的鏈接 透過 Pushbio，您可以在一個地方展示您的產品、最新促銷、部落格文章、影片和社交媒體資料，讓您的受眾輕鬆發現並參與您的內容。
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy 是一款一體化 TikTok 分析工具包。它幫助創作者發現趨勢、分析、優化和建立他們的TikTok和短視訊帳號。