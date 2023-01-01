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LINE WORKS

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使用 WebCatalog 上「LINE WORKS」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

LINE WORKS 是一款工具，可在一個應用程式中提供您工作所需的所有通訊功能，包括LINE 聊天和圖章，以及日曆和通訊錄。每個公司、組織或團隊都可以註冊和使用LINE WORKS，而第一個啟動LINE WORKS的人可以添加/邀請成員開始溝通。透過LINE WORKS，不同世代和IT經驗的人都可以更順暢地溝通，無論公司規模、行業類型或工作類型！ 商務聊天：LINE WORKS 是一款工具，可讓您在一個應用程式中完成工作所需的所有通信，包括熟悉的 LINE 聊天和圖章，以及日曆和地址簿。每個公司、組織或團隊都可以註冊和使用 LINE WORKS，當第一個打開 LINE WORKS 的人加入/邀請成員時，溝通就開始了。透過 LINE WORKS，您可以促進不同世代和 IT 經驗的人之間的溝通，無論公司規模、行業或職業如何！

網站： line.worksmobile.com

免責聲明：WebCatalog 與 LINE WORKS 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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