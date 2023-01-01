Lidl România

Lidl 是一家創立於德國的折扣連鎖店，由 Lidl Stiftung & Co 公司經營。 KG 總部位於內卡蘇爾姆市。 Lidl 在全球擁有 10,000 多家商店。他們分佈在德國、法國、奧地利、比利時以及其他西歐、中歐、北歐和東歐的國家。 利德爾羅馬尼亞 利德爾基金會KG 是一家德國國際折扣零售商連鎖店，在歐洲和美國經營 11,000 多家商店。

網站： lidl.ro

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