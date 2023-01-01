Lidl Latvija

Lidl 是歐洲乃至全球最大的食品零售公司之一，隸屬於「Schwarz」集團，總部位於德國 Nekarzulm。以最低的價格提供最高的品質 - 這是「Lidl」的指導原則。 利德爾拉脫維亞 利德爾基金會KG 是一家德國國際折扣零售商連鎖店，在歐洲和美國經營 11,000 多家商店。

網站： lidl.lv

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