替代項 - LevelUp
Zomato
zomato.com
印度最大的食品配送、餐飲和餐廳探索服務。為更多人提供更好的食物。
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats 是 Uber 於 2014 年推出的美國線上訂餐和外送平台，總部位於加州舊金山。
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. 是一家美國按需預製食品配送服務公司，由史丹佛大學學生 Tony Xu、Stanley Tang、Andy Fang 和 Evan Moore 於 2013 年創立。 DoorDash 是一家由 Y Combinator 支援的公司，是利用物流服務提供餐廳按需送餐服務的幾家科技公司之一。 DoorDash 在帕洛阿爾托推出，截至 2019 年 5 月，已擴展到 4,000 多個城市，並在美國、加拿大和澳洲提供 34 萬家精選商店。該公司目前估值超過 130 億美元，是美國最大的第三方配送服務商，於 2019 年超過 Grubhub。
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. 是一家美國線上行動預製食品訂購和配送平台，將食客與當地餐廳聯繫起來。該公司總部位於伊利諾州芝加哥，成立於 2004 年。截至 2019 年，該公司擁有 1,990 萬活躍用戶和 115,000 家關聯餐廳，遍布美國 3,200 個城市和所有 50 個州。 Grubhub Seamless 於 2014 年 4 月上市，在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為“GRUB”。2020 年 6 月 9 日，歐洲食品配送服務公司 Just Eat Takeaway 宣布達成協議，以價值73億美元的股票。
Deliveroo
deliveroo.co.uk
食物。我們懂了。我們都有自己的最愛。透過 Deliveroo，您可以將您喜愛的當地餐廳和外帶直接送到家門口。 一切都在菜單上。從肯德基、Wagamama、Nando’s、漢堡王和賽百味等深受全國喜愛的連鎖店，到當地美食和您最喜歡的外賣，我們都準備好了，等待您隨時享用。從中餐到古巴菜，從壽司到沙拉、披薩到秘魯菜，Deliveroo 上有適合所有人的美食。 如果您的牛奶或雞蛋用完了，您也可以從我們的雜貨合作夥伴訂購，然後將您的必需品直接送到您家門口。 當我們吃得好時，我們會感覺良好。所以成為我們的客人吧。 從英國深受喜愛的連鎖店訂購外帶食品，包括 Wagamama、Shake Shack、...
OpenTable
opentable.com
在線預訂、閱讀食客的餐廳評論並賺取積分以換取免費餐點。 OpenTable 是高級餐廳的即時線上預約網路。
Postmates
postmates.com
Postmates 是一家美國公司，提供餐廳準備的餐點和其他商品的本地配送服務。截至 2019 年 2 月，Postmates 在美國 2,940 個城市開展業務。該服務依靠手機應用程式及其全球定位系統功能來匹配庫存和消費者需求。Postmates 於 2011 年推出，是美國眾多按需投遞公司之一為以前不提供送貨服務的餐廳和商店提供送貨服務。 Postmates 是按需公司的一個例子。 Postmates 聯合創始人 Bastian Lehmann 稱該公司「反亞馬遜」。2020 年 7 月 6 日，Uber 宣布將以 26.5 億美元收購 Postmates。 2020年12月1日，Ube...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
只需使用 Just Eat 訂餐即可！今天想吃披薩、壽司還是素食？享受您最喜歡的菜餚，快速送達或外帶。
Caviar
trycaviar.com
當地最好的餐廳提供外送和外帶服務。早餐、午餐、晚餐等，安全送到您家門口。現在提供取貨和無接觸送貨服務。
Seamless
seamless.com
Seamless 是訂購外送或外送最簡單的方式。無論您有什麼心情，無論您有什麼心情，都可以得到它。沒有菜單，沒有電話，沒有重複。 Seamless 是 Grubhub Inc. 品牌組合的一部分。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以輕鬆管理最後一哩路的交付。直覺的路由、調度、即時追蹤、分析等。
Slice
slicelife.com
Slice 是訂購您最喜歡的當地披薩的最簡單方法。我們將數以百萬計的披薩愛好者與全國各地的數千家披薩店聯繫起來。
Tock
exploretock.com
在全球各地的餐廳、酒吧和酒莊預訂預訂、外帶和獨特的美食體驗。
ChatFood
chatfood.io
ChatFood 是領先的飯店和娛樂品牌的行動訂購和支付平台。它提供先進的工具來幫助企業為客戶提供無縫的本地和線上訂購和付款體驗。 ChatFood 功能豐富的產品透過提供強大的分析、社群媒體整合、客戶洞察、智慧行銷 CRM、忠誠度規劃工具等，幫助企業永續發展。
DelivApp
delivapp.com
按需物流引擎。使用真正的按需交付管理軟體增強您的訂購能力。調度、路線規劃、快遞管理 - 全部根據您的按需運營量身定制。
Deliverect
deliverect.com
Deliverect 是一個快速發展的 SAAS 擴展項目，連接全球第三方配送平台和食品企業。我們既不是送貨提供商，也不是 POS 系統 - 我們彌合了它們之間的差距。為了幫助企業更有效地管理他們的食品配送和外送業務，我們將他們的食品訂購管道整合到他們現有的 POS 中。
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat 在線上訂購 2300 多家當地餐廳的外帶。將披薩、壽司等送到您家門口！
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Allo Resto 的新名稱 Just Eat 提供您附近最好餐廳的送貨上門服務！現在下單！
ChowNow
chownow.com
ChowNow 是一個免佣金的線上訂購系統和食品訂購應用程序，可幫助餐廳滿足飢餓的顧客的需求。
Orders.co
orders.co
選單管理：Orders.co 主選單管理系統讓您可以在一個使用者友善的地方完全控制所有選單。 Menu Sync ™ 讓餐廳將所有菜單連結到 Orders.co 主菜單，並在所有連接的平台上保持統一。節省寶貴的時間和金錢。訂單整合：Orders.co 整合將您所有的即時配送應用程式整合到一個簡單的儀表板和設備中。員工在多個平板電腦之間來回奔波以完成訂單的日子已經一去不復返了。提高員工生產力並收回您的櫃檯空間！客製化訂購網站 只需幾分鐘即可設定您自己的免佣金訂購網站！在我們專家支援團隊的幫助下，建立完美的主選單，Orders.co 將立即產生個人化網站！為您的客戶提供直接訂購選項和忠誠度獎勵，以...
Allset
allsetnow.com
Allset 是一個連接當地餐廳和咖啡店與當地外送食客的市場。它為餐廳提供一流的線上訂購和忠誠度獎勵解決方案，以吸引和留住新客戶，而無需支付高額佣金。顧客使用 Allset 可以快速輕鬆地取貨、探索當地美食和飲料，並且無需支付高額費用即可省錢。 Allset 與全國數千家餐廳合作，包括 Joe & The Juice、Buffalo Wild Wings、Subway、IHOP、Freshii、Pokéworks、by CHLOE.、BurgerIM、Papa John's Pizza 等。我們與 POS 系統集成，包括 Olo、Ordermark、ItsaCheckmate、Cuboh、Ot...
Owner.com
owner.com
Owner.com 是獨立餐廳用來增強其數位形象的一體化平台。它為獨立餐廳提供了達美樂 (Domino's)、福來雞 (Chick Fil-A) 和 SweetGreen 等主要品牌的技術和行銷超能力。該平台可以為每家餐廳提供從網站到線上訂購、電子郵件行銷、文字行銷、招聘到品牌行動應用程式等一切服務，整合到 PoS 中。
BentoBox
getbento.com
了解讓餐廳魔法發生的技術。 從網站設計到線上訂購和支付解決方案，BentoBox 幫助世界各地的餐廳為其顧客和員工創造更好的體驗。
Fresho
fresho.com
Fresho 是批發食品供應商和場所的領先線上訂購軟體。使用 Fresho 使訂購批發食品變得簡單、無壓力。
MealPe
mealpe.app
MealPe 是一款線上食品搜尋和訂購服務提供者應用程序，適用於食堂、自助餐廳和美食廣場，專為本地受眾和門戶社區（如共享辦公空間、企業園區、醫院、活動、場館、體育場、共享空間）而設計
Storekit
storekit.com
使用我們的免費數位菜單、外帶和線上訂購系統改造您的外帶、餐廳或酒吧。提供更好的客戶體驗、簡化營運並提高獲利能力。立即使用 storekit 重新掌控您的業務並提升您的服務。
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify 是食品服務和旅館業的餐飲管理平台。該軟體提供不同的模組和集成，使您可以控制所有流程並為您的業務帶來透明度。用戶可以在一個平台上向所有供應商訂購產品。您可以獲得概覽和透明度，因此您只需訂購您需要的東西，這有助於減少食物浪費。分類限制使您可以標準化流程。團隊可以為您的所有地點建立和管理食譜，並存取最新的產品數據，例如銷售商品成本或過敏原和營養價值。企業可以在一個地方使用所有特定資料（例如人員、設備或成本計算）來管理和規劃活動。該平台包括客製化的 KPI、評估和即時業務報告，以識別優化機會並降低成本。組織可以將 FoodNotify 與第三方系統連接，例如 POS 或成本管理系...
Tycode
tycode.tech
Tycode 讓您能夠徹底改變您的食品業務。現在，您的客戶不僅可以從任何地方（無論是餐桌、酒店房間還是您營業場所內的任何地方）訂購，還可以在線向您付款、同時下訂單並利用各種其他獨特的優勢，這些優勢肯定會讓您的客戶滿意。最重要的是，您可以透過最少的設置和麻煩在您身邊跟踪所有這些。
EasyOrder
easyorderapp.com
EasyOrder 隆重推出 - 您的一體化全通路訂購和行銷解決方案，助力餐廳成功！利用 EasyOrder 釋放您餐廳業務的全部潛力，這是一個旨在吸引新客戶、留住忠實顧客並以前所未有的方式增加收入的綜合平台。告別分散的系統，迎接無縫、用戶友好的體驗，將您的餐廳提升到新的高度。主要特點： 全通路覆蓋：透過 EasyOrder，您的餐廳可以透過客戶的首選管道輕鬆與客戶建立聯繫。從您的品牌應用程式到響應式訂購網頁和自助服務亭，您的顧客無論身在何處都可以享受無縫的訂購體驗。建立客戶忠誠度：我們的平台使您能夠透過量身定制的促銷和推播通知來培養和擴大客戶群。品牌應用程式讓您的餐廳成為人們關注的焦點，而直...
Menubly
menubly.com
Menubly 讓您建立具有線上訂購功能的數位菜單，滿足各種企業的需求，包括餐廳、麵包店、咖啡廳和餐車。 Menubly 是您的餐廳所需的一切，讓您可以直接從您的網站接受客戶的訂單，同時保護您的利潤免受第三方聚合商的影響，並使您能夠增加收入。