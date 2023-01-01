聯想集團有限公司，常簡稱為Lenovo（/ləˈnoʊvoʊ/lə-NOH-voh，中文：聯想；拼音：Liánxiǎng），是一家中國跨國科技公司，專門從事設計、製造和行銷消費電子、個人電腦、軟體、商業解決方案和相關服務。該公司製造的產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、工作站、伺服器、超級電腦、資料儲存設備、IT管理軟體和智慧電視。其最著名的品牌包括 ThinkPad 筆記型電腦業務系列（從 IBM 收購）、IdeaPad、Yoga 和 Legion 消費型筆記型電腦系列，以及 IdeaCentre 和 ThinkCentre 桌上型電腦系列。截至 2021 年，以銷售量計算，聯想是全球最大的個人電腦供應商。

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