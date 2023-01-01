WebCatalog
Lenovo

Lenovo

lenovo.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Lenovo」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

聯想集團有限公司，常簡稱為Lenovo（/ləˈnoʊvoʊ/lə-NOH-voh，中文：聯想；拼音：Liánxiǎng），是一家中國跨國科技公司，專門從事設計、製造和行銷消費電子、個人電腦、軟體、商業解決方案和相關服務。該公司製造的產品包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、工作站、伺服器、超級電腦、資料儲存設備、IT管理軟體和智慧電視。其最著名的品牌包括 ThinkPad 筆記型電腦業務系列（從 IBM 收購）、IdeaPad、Yoga 和 Legion 消費型筆記型電腦系列，以及 IdeaCentre 和 ThinkCentre 桌上型電腦系列。截至 2021 年，以銷售量計算，聯想是全球最大的個人電腦供應商。

網站： lenovo.com

免責聲明：WebCatalog 與 Lenovo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

DHgate

DHgate

dhgate.com

Microsoft

Microsoft

Space

Sohu

Sohu

sohu.com

Spring Airlines

Spring Airlines

ch.com

GlobalVision

GlobalVision

globalvisioninc.com

Ferragamo

Ferragamo

ferragamo.com

Tmall

Tmall

tmall.com

bidorbuy

bidorbuy

bidorbuy.co.za

Bottega Veneta

Bottega Veneta

bottegaveneta.com

OnePlus

OnePlus

oneplus.com

Casio

Casio

casio.com

Samsung

Samsung

samsung.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策