替代項 - Leaderboarded
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美國規劃軟體公司，總部位於加州舊金山。 Anaplan 銷售基於雲端的業務規劃軟體的訂閱，並提供用於決策目的的數據。
People.ai
people.ai
People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Compass
getcompass.ai
自動化您的激勵計劃。 透過我們的遊戲化軟體加速銷售，零付款麻煩。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚語，意思是銷售立即獎金。通常，製造商或雇主直接向銷售特定產品的銷售人員支付小費。有時，它會以 SPIF 或 SPIFF 的形式給出，並帶有發明的單字來適應字母，但這些不是起源（見下文）。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Brainshark
brainshark.com
Brainshark 是一家位於麻薩諸塞州沃爾瑟姆的私人科技公司，提供銷售支援平台和產品套件。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Pathlight
pathlight.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
Plecto
plecto.com
提高團隊績效從這裡開始。 Plecto 是唯一一個完整的商業績效平台，它將即時 KPI 視覺化、遊戲化和輔導工具結合在一個強大的解決方案中。
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jedox.com
透過更好的見解和決策來規劃您的業務。 透過一個統一解決方案中的自動化和預測分析來加速規劃、預測和報告。 Jedox 為您提供一個靈活的企業績效管理平台。透過人工智慧的力量，自動執行重複性任務、加強協作並轉變您的業務。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
CaptivateIQ
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CaptivateIQ 是排名第一的銷售佣金軟體，旨在將團隊聚集在一起。我們使團隊能夠更準確、更透明地運行佣金。
Dear Lucy
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Dear Lucy's is the #1 most visual sales insights solution to help companies drive faster growth. Dear Lucy drives focus, informed decisions and timely actions across sales teams, leadership and board - and aligns your teams to hit the quota. Dear Lucy powers your revenue teams with: • Visual sales a...
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Databased allows leaders to quickly identify where their teams need coaching, without spending hours reviewing CRM reports. Visually analyzing CRM data around daily sales activities, skills, and outcomes, DataBased helps sales organizations methodically hit revenue targets by surfacing insights arou...
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Skwill's industry leading technology helps leaders and managers amplify team performance, accelerate sales, and improve resilience and wellbeing. Skwill Diagnostics allows you to quickly and accurately identify the 'Why' behind individual and team performance and take action.
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VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可協助銷售團隊深入了解客戶對話，以加速交易流程並實現輔導自動化。尋找加速交易流程的模式—評估單一銷售電話或分析團隊之間的對話，以發現更快完成交易的模式、銷售代表的表現，並獲得有關可以改進的方面的建議。個人化人工智慧輔導－人工智慧產生的個人化輔導計劃，模仿表現最好的銷售人員。使用通話記錄和人工智慧追蹤進度並評估對計劃的遵守情況。 CRM 自動化－產生自動通話和交易摘要、擷取客戶需求和後續電子郵件，並使用 AI 記錄客戶回饋。將這些內容傳送到您的 CRM 或直接從 MeetRecord 儀表板與合適的團隊分享。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...
Weflow
getweflow.com
Weflow 是一個銷售業績和預測平台。銷售團隊使用 Weflow 來提高銷售績效、流程遵守率和預測準確性。 - 透過加快 Salesforce 更新速度，每週為代表節省 4 小時 - 及早發現風險，贏得 12% 以上的交易 - 透過有效的流程和可靠的數據，獲得 >92% 的預測準確度
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raydiant.com
我們的即插即用硬體和基於雲端的直覺企業級平台介面（市場上有超過 100 個應用程式）可以從任何地方訪問，安全軟體擁有 99.9% 的正常運行時間並可防範網路安全風險。直接在沙發上控制和管理 10 到 10,000 個位置的螢幕上播放的內容。從動態銷售點整合數位選單板到令人垂涎的視訊顯示器、自助服務亭、激勵團隊的銷售遊戲化和獎勵，以及透過人工智慧螢幕顯示的個人化內容，Raydiant 與業界最優秀的公司合作。業務創造令人驚嘆的體驗。立即預約示範並享有 30 天無風險試用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是製造商、批發商和經銷商的一體化現場銷售平台。我們喜歡將其視為集完整的現場銷售管理、客戶關係管理和訂單捕獲解決方案於一體的解決方案。 Skynamo 讓您的銷售團隊專注於真正重要的事情：銷售、獲取訂單以及與客戶建立牢不可破的關係。 Skynamo 適合誰？ Skynamo 被產品製造商、批發商和分銷商使用，其銷售團隊定期拜訪客戶並向客戶銷售。適用於現場銷售代表的 Skynamo 行動銷售應用程式：我們的現場銷售行動應用程式使用透過 GPS 技術收集的數據和資訊來自動執行管理任務，提高現場生產力和客戶服務並增加訂單。現場銷售代表使用 Skynamo 來增強與客戶的關係、取得訂單並...
SPOTIO
spotio.com
SPOTIO 是一種外部銷售參與工具，旨在提高效率，同時加速現場銷售流程的各個方面。 SPOTIO 是一種解決方案，可透過自動化手動任務、增強責任感以及提供有關銷售組織績效和改進方式的具體見解來減輕日常負擔。 SPOTIO 是一款旨在提供 CRM 映射、自動播放、活動追蹤、勘探和內建報告儀表板的軟體。集中外部銷售團隊活動為銷售組織提供了增加收入所需的可見度和洞察力。建立管道、提高生產力、達成更多交易，不再讓潛在客戶流失。 SPOTIO 每次都能為您提供從領先到接近的支援。
Prelay
prelay.com
Prelay 的團隊銷售平台可協助公司簡化複雜的交易並最大限度地利用最有價值的內部資源，從而作為一個團隊更快地增加收入。太多的收入團隊讓靜態 CRM 文件和遺留工具抑制了他們的銷售潛力。如果沒有專門建立的解決方案來管理複雜交易，內部利害關係人就會求助於臨時電子郵件、聊天和文檔，而沒有任何集中追蹤、監督或學習。結果？內部延遲、盲點和交易延誤。 Prelay 透過專門建置的團隊銷售平台克服了交易混亂。作為內部編排層，Prelay 在與您的關鍵軟體整合的一個地方組織交易協調。銷售代表及其同行的頭痛問題減少了，銷售、售前和銷售領導者可以深入了解團隊能力以及交易成功的因素。無論您是進行評估、路由交易台審...
Kapta
kapta.com
Kapta 是大客戶管理軟體，可減少客戶流失並推動有機成長。 Kapta 的軟體和我們的 KAM 流程使客戶管理和客戶成功領導者能夠回答有關其客戶的 3 個關鍵問題：1) 哪些客戶是健康的，哪些客戶有風險？ 2) 我們是否為每位策略客戶制定了可操作且負責任的計畫（成長計畫、節約計畫、關閉計畫）？ 3）我們如何衡量並向客戶傳達價值？
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
Luru
luru.app
銷售流程智慧平台，用於監控管道、自動化銷售流程並透過工作應用程式更新 CRM。