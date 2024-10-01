替代項 - Leadberry
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在您的日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公...
Opensend
opensend.com
取得匿名訪客的電子郵件。快速成長的線上企業使用 Opensend 來增加電子郵件聯絡人、自動執行電子郵件重定向並提高電子郵件轉換率。
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com 是一種簡單有效的方法，可以找到哪些公司正在訪問您的網站但沒有與您聯繫。該公司獨特的方法將未知的 B2B 網站訪客轉變為業務線索（否則就會失去）。接收有關高潛力潛在客戶的即時報告。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openpri...
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡...
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，可透過數據驅動的實驗幫助您實現客戶獲取自動化，讓失敗成為不可能。
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用於加速成長的 B2B 電子郵件潛在客戶生成軟體。我們強大的解決方案可以讓行銷人員透過電子郵件發送購買的或冷淡的 B2B 聯絡人列表，將他們變成熱情的、選擇加入的潛在客戶。現有的行銷自動化和電子郵件發送服務不允許您這樣做。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Act-On
act-on.com
Act-On Software 提供的解決方案使行銷人員能夠在客戶生命週期的每一步吸引行銷目標。 Act-On 使客戶資料具有可操作性，因此行銷人員可以實現遠大夢想並建立智慧、有效的行銷自動化計劃來發展業務並產生更高的客戶終身價值- 所有這些都可以以最快的時間實現價值。取得簡報：https://act-on.com/demo/ Act-On 使行銷人員能夠： • 透過 B2B 需求產生、B2C 銷售和交易以及客戶行銷功能大規模發展和擴展業務。透過建立持續的、客製化的參與，將訪客轉變為潛在客戶，將潛在客戶轉變為合格的潛在客戶，並將合格的潛在客戶轉變為終身客戶，從而協調和優化整個客戶旅程（從認知到...
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。
User.com
user.com
User.com 是一個一體化行銷自動化平台，旨在透過為客戶使用單一資料來源來提高參與度並提高轉換率。透過廣泛的溝通管道接觸客戶：電子郵件、即時聊天、聊天機器人、推播通知、動態頁面內容等等 - 所有這些都可以在一個地方獲得。對行銷自動化有興趣？取得我們的14 天免費試用版，無需預付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我們提供各種整合- 輕鬆連接到Google 追蹤程式碼管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、 JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、電子郵件實驗室以及一...
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic 是最精確的企業網站辨識產品。即使訪客在家工作，我們的產品也能為企業提供最精確的識別資料。我們將告訴您該公司並為潛在客戶提供建議的聯絡資訊。除此之外，我們現在提供一個 API，讓您將資料放入您自己的客戶資料平台或資料同步中。 （細分或 Google Analytics）釋放力量並建立個人化網站，並為您的新潛在客戶提供具有相關個人化的最佳內容，這是令人難以置信的。我們是唯一可以讓您擁有我們資料的訪客識別軟體。這在潛在客戶識別軟體平台領域是聞所未聞的！
Leady.com
leady.com
直覺的 B2B 潛在客戶生成工具。適合所有 B2B 公司，從個人貿易商到跨國公司。 Leady 2.0為行銷經理提供網站訪客和電子郵件收件者的深入行為數據，使他們能夠360度監控客戶生命週期。隨後向銷售經理提供有關潛在客戶的詳細聯絡資訊。讓我們幫助您收集匿名網站訪客的數據，增強現有客戶和使用者的數據，並將其組織成可操作的資料集。這樣您就可以花更多時間專注於您喜歡的事情
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售外展自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件外展活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供贏得銷售線索和達成交易所需的一切。作為德國 Echobot 和芬蘭 Leadfeeder 的聯合合併，Dealfront 的演算法和應用程式可以存取其他工具無法存取的數據和見解，同時提供透明度並遵守歐洲嚴格而複雜的法規。 Dealfront 將銷售和行銷流程的工具和階段整合到一個平台中，為飛輪提供動力，從而在永久循環中優化您的整個上市運作。其結果是不斷提高準確性、動態且即時的 ICP 以及更多最終達成交易的潛在客戶。
Teamgo
teamgo.co
我們已經使用Teamgo 15 個月了，發現它在協助我們進行訪客管理方面非常有價值。深刻印象Teamgo 的解決方案看起來很專業，易於設置，使用起來很愉快，訪客和員工使用起來很簡單，高度可定制，並提供訪客和員工登錄、徽章打印、預先註冊和訪客登記。 Domain、Rackspace、Target、Officeworks、Domain、政府、學校、非營利組織和數千個其他工作場所信賴的領先登入體驗來歡迎您的訪客，每年安全高效地迎接數百萬客人。更好的安全性- 滿足合規性要求- 追蹤進出設施的人員流量- 管理緊急情況- 有價值的報告和見解- 為訪客、員工、承包商等打造！完全安全且完全雲端管理，具有許多功...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 銷售智慧軟體可協助企業更好地追蹤、保護、參與和銷售。通常，企業專注於透過漏斗頂部的行銷活動來吸引更多潛在客戶。但 Foureyes 允許公司支援漏斗底部的轉換活動以及最終負責銷售的人員。借助 Foureyes，企業可以透過專利的用戶級網站追蹤來了解每個呼叫、表單和聊天線索。自動潛在客戶記錄和分析可保護您的管道並確定其優先順序。動態通訊軟體透過發送給相關潛在客戶的庫存特定更新來吸引潛在客戶。人工智慧驅動的潛在客戶洞察和警報可協助銷售團隊透過更好、更以客戶為中心的對話來改善銷售流程。使用 Foureyes，客戶的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 銷售智慧軟體為 5...