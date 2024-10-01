替代項 - Leadberry

LeadMagic

leadmagic.io

LeadMagic 是最精確的企業網站辨識產品。即使訪客在家工作，我們的產品也能為企業提供最精確的識別資料。我們將告訴您該公司並為潛在客戶提供建議的聯絡資訊。除此之外，我們現在提供一個 API，讓您將資料放入您自己的客戶資料平台或資料同步中。 （細分或 Google Analytics）釋放力量並建立個人化網站，並為您的新潛在客戶提供具有相關個人化的最佳內容，這是令人難以置信的。我們是唯一可以讓您擁有我們資料的訪客識別軟體。這在潛在客戶識別軟體平台領域是聞所未聞的！