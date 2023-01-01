替代項 - LeadAngel

Fullcast

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Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...