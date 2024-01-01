WebCatalog

替代項 - Le Chat

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI 是一個答案引擎，可使用大型語言模型為複雜問題提供準確答案

Poe

Poe

poe.com

快速、有用的人工智慧聊天。

Claude

Claude

claude.ai

Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

您的日常人工智慧伴侶。

Chat AI

Chat AI

gtchat.ai

歡迎使用 CHAT AI，這是一款人工智慧聊天機器人，它使用最新的自然語言處理技術與您進行智慧且引人入勝的對話。只要輸入您的訊息，CHAT AI 就會周到且個人化地回覆。 無論您是想撰寫長篇內容（散文、電子郵件、文章等）、談論時事、分享您的想法和感受，還是進行隨意的對話，CHAT AI 都可以傾聽您的聲音並與您互動。憑藉著不斷發展的AI技術，

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing 是您的人工智慧網路副駕駛

Pi

Pi

pi.ai

嗨，我是皮。我是您的私人人工智慧，旨在為您提供支援、聰明且隨時為您服務。向我尋求建議、答案，或讓我們談談您的想法。

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi 是有史以來最可愛、最聰明的人工智慧聊天機器人。你可以隨時隨地與 SimSimi 交談，有時你可以教它說你想說的話。

Grok

Grok

twitter.com

Grok 是模仿《銀河系漫遊指南》的人工智慧，因此幾乎可以回答任何問題，更難的是，它甚至可以建議要問什麼問題！ Grok 是 X（以前稱為 Twitter）的人工智慧聊天機器人。

探索

WebCatalog Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.