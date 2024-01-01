替代項 - Latana
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
TheyDo
theydo.io
數位化設計思維以客戶為中心解決問題。使用經過驗證的方法大規模改造您的業務以產生突破性創新。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Catalyst
catalyst.io
客戶成功軟體可協助您集中客戶資料、清楚了解客戶健康狀況並擴展可推動保留和成長的體驗。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Funnelytics
funnelytics.io
視覺化客戶旅程分析工具，可讓您在白板上繪製您的旅程並疊加資料以查看其實際表現。
Woopra
woopra.com
分析並視覺化從首次行銷接觸到產品使用的整個客戶旅程。立即註冊我們的免費方案。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的數位體驗分析平台來提高收入、轉換率和參與度。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Heap
heap.io
Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry's、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero 是一款客戶成功軟體，可協助企業了解客戶的產品使用情況、評估他們的健康狀況，並為企業提供管理和自動化客戶體驗的方法。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions 挖掘互聯網的每個角落，以查找有關任何人或任何事物的所有品牌提及。將其用於品牌和媒體監控、競爭對手間諜、聲譽管理、網路和社交監聽等等！
Trensition
trendtracker.ai
Trensition 開發了一個名為 Trendtracker 的人工智慧驅動的策略情報平台，支援組織做出更明智的策略決策。 Trendtracker 不斷為您提供未來的個人化視圖。 Trendtracker 為您提供 100% 客製化、基於數據的、透明且客觀的視圖，讓您了解今天、明天和後天的趨勢。 Trendtracker 使用複雜的網路分析和自然語言處理來尋找變化的早期訊號、監控趨勢的演變並分析每月數億個線上文件中的策略行動。沒有任何團隊能夠如此有效率地篩選噪音並發現與您相關的內容。在策略研究中節省時間、精力和金錢，同時率先發現新的機會和威脅。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
ShiftX
shiftx.com
大多數流程工具要么難以使用，即使對於訓練有素的專家也是如此，要么是靈活混亂。 ShiftX 是介於兩者之間的使用者友善流程建模工具，每個人都可以使用，無需任何培訓。
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data 協助企業利用所有客戶資料來提高行銷活動績效、實現營運效率並透過互聯的客戶體驗提升業務價值。客戶資料雲是我們的客戶資料平台解決方案套件，它整合客戶資料、連接統一客戶檔案中的身份、應用隱私，並為行銷、服務、銷售和營運提供基於機器學習的見解和預測，以推動個性化參與和改善客戶獲取、銷售和保留。我們最適合企業和快速發展的公司，因為無論環境如何複雜，我們都能與您現有的技術堆疊無縫集成，同時提供最快的價值實現時間。我們的企業級保障措施可確保資料品質、治理、安全性、隱私合規性和可擴展性，以協助公司管理同意並降低跨品牌和地區的風險。強大且用戶友好的工具將數據、分析和業務用戶聯合起來，...
BrandTruth
brandtruth.com
BrandTruth 是一個品牌體驗管理 (BXM) 平台，用於優化心理統計和核心價值觀，同時激發團隊協調。 BrandTruth 平台透過數十、數百甚至數千名貢獻者的集體團隊經驗來發現和優化品牌原型。經過驗證的心理學專有演算法可提供即時結果，揭示數據、核心信念、心理統計數據和策略見解，從而確定明確的市場地位，透過提高員工留任率和敬業度來增強客戶參與度。這些過程以及額外的經驗和人工智慧。工具可改善創意執行和溝通，而這一切都是為了經濟的訂閱。