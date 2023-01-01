Land Rover

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路虎是英國品牌，主要生產四輪驅動越野車，由跨國汽車製造商捷豹路虎擁有，自 2008 年起成為印度塔塔汽車公司的子公司。捷豹路虎目前在巴西、中國、印度、斯洛伐克和英國生產路虎。

網站： landrover.com

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