WebCatalog
Lalamove

Lalamove

lalamove.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Lalamove」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

貨拉拉 (Lalamove) 是香港領先的當日送達和快遞服務提供商以及貨車租賃平台。我們的行動應用程式可立即連接司機，只需一鍵點擊即可提供按需服務。我們的司機夥伴經營各種車輛，包括卡車、貨車和摩托車，幾乎可以運送任何尺寸的物品。

網站： lalamove.com

免責聲明：WebCatalog 與 Lalamove 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Senpex

Senpex

web.senpex.com

GMC

GMC

gmc.com

Viu

Viu

viu.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

taskrabbit

taskrabbit

taskrabbit.com

Dropshipping Nepal

Dropshipping Nepal

dropshippingnepal.com

Hong Kong Airlines

Hong Kong Airlines

hkairlines.com

Chope

Chope

chope.co

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Cathay Pacific

Cathay Pacific

cathaypacific.com

Virtual Yard Australia

Virtual Yard Australia


Virtual Yard New Zealand

Virtual Yard New Zealand


    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策