貨拉拉 (Lalamove) 是香港領先的當日送達和快遞服務提供商以及貨車租賃平台。我們的行動應用程式可立即連接司機，只需一鍵點擊即可提供按需服務。我們的司機夥伴經營各種車輛，包括卡車、貨車和摩托車，幾乎可以運送任何尺寸的物品。

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