替代項 - Labellerr

Kortical

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Kortical - 端到端 ML 平台 - 可編輯程式碼，專為資料科學家構建，幫助準備資料、構建 ML 模型、只需點擊幾下即可部署可擴展模型，並使用 ML Ops 功能對其進行管理。 Kortical 是不同的，因為它是用透明度和控制構建的，其中程式碼是可編輯的而不是隱藏在 UI 後面。一些獨特的工具包括，在建立模型之前建立新功能時對模型改進進行評分，將 NLP 的 DNN 的可解釋性重新轉換為文字和應用程式託管，以實現輕鬆可擴展的 ML 解決方案。 Kortical 是一個直覺、程式碼可選的平台，使用起來很有趣，因為它可以與您目前的工作流程配合使用，而不是將其隱藏在笨重的 Web 應用...