替代項 - KWatch.io
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（風格化為 tumblr，發音為“tumbler”）是一家美國微博和社交網站，由 David Karp 於 2007 年創立，目前由 Automattic 所有。該服務允許用戶將多媒體和其他內容發佈到簡短的部落格。用戶可以關注其他用戶的部落格。部落客還可以將他們的部落格設為私有。對於部落客來說，網站的許多功能都是透過「儀表板」介面存取的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 擁有超過 4.75 億個部落格。 截至 2016 年 1 月，該網站每月訪問量超過 5 億，到 2019 年 8 月降至少於 4 億。
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Planoly
planoly.com
透過電腦和手機管理、規劃和安排您的 Instagram 貼文。建立一個有凝聚力的 Instagram 來源並管理多個 Instagram 帳戶。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
Tailwind
tailwindapp.com
感覺就像是行銷團隊的工具。 Tailwind 可以自動化社群媒體行銷中最困難的部分，以便您可以更聰明、更快地成長。
Sendible
sendible.com
在社群媒體上提升您的品牌故事。與您的客戶和團隊合作，在每個平台上規劃、發布和衡量內容的成功。
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon 是基於 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社群分析、社群參與和治理所建構的社群媒體行銷平台。
Snoopreport
snoopreport.com
無需安裝應用程式即可查看任何人的 Instagram 活動。使用 Snoopreport Instagram 活動追蹤器查看某人在 Instagram 上喜歡和關注的內容
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常強大的社群媒體分析工具和社群媒體監控工具，受到全球品牌和代理商的推薦。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Iconosquare
iconosquare.com
透過為您的團隊提供的獨家見解和一流的管理工具，擴大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影響力。開始 14 天免費試用。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Sociality.io
sociality.io
團隊管理社群媒體管道所需的一切。 建立可擴展的協作工作流程來安排內容、分析績效、管理參與度和監控競爭對手。
Exolyt
exolyt.com
領先的 TikTok 分析工具，可協助企業分析 TikTok 帳戶、取得富有洞察力的報告並匯出資料。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。雖然其核心市場仍位於美國，但 Cyfe 一直在全球擴張，目前在全球 15 個國家開展業務。
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一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
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優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
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NETVIBES 提供資料科學功能，為使用者揭示資訊智能，以獲得推動產業創新和推動績效的見解。
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客戶依靠 Dataminr 的人工智慧平台來獲取高影響事件和新興風險的早期訊號，從而充滿信心地做出反應並更有效地管理危機
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MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。