替代項 - Krisp
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
SpeechTexter
speechtexter.com
語音到文字轉換器。用你的聲音聽寫。用於使用語音打字的免費網路應用程式。支援 70 多種不同語言！
Speechnotes
speechnotes.co
語音轉文字 - 語音輸入和轉錄。 免費用語音做筆記，或當場自動轉錄音訊和視訊錄音。安全、準確且超快。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 語音產生器免費複製您的聲音！使用 Resemble 的即時語音轉語音軟體來建立聽起來真實的 AI 聲音。
Jammable
jammable.com
用您最喜歡的聲音創建人工智慧封面！ 幾秒鐘內即可製作高品質 AI 封面的排名第一的平台！
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
tl;dv
tldv.io
適用於 Zoom 和 Google Meet 的人工智慧會議記錄器 - tl;dv。 探索基於 GPT 的會議軟體來錄影、轉錄、突出顯示和分享您的線上會議。免費試用 tldv！
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Fellow
fellow.app
Fellow是會議的最佳工具。從一對一會議到團隊會議，制定協作會議議程、分配行動項目並記錄決策。
Sembly
sembly.ai
Sembly 記錄、轉錄並產生具有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪稱最聰明的AI團隊助理！
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
AssemblyAI
assemblyai.com
存取強大的 AI 模型來轉錄和理解語音 我們簡單的 API 公開了用於語音辨識、說話者偵測、語音摘要等的 AI 模型。我們以最新、最先進的人工智慧研究為基礎，透過簡單的 API 提供可投入生產、可擴展且安全的人工智慧模型。被數千家突破性新創公司和數十家全球企業用於任務關鍵型工作負載。
Fathom
fathom.video
記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款由人工智慧驅動的語音辨識工具，可立即將語音轉換為文字。我們的工具使用先進的語音轉文字技術將您的文字轉錄成您可以編輯或分享的簡潔摘要。 體驗我們人工智慧驅動工具的強大功能，它可以立即將您的口語轉化為簡潔且資訊豐富的摘要。
Gladia
gladia.io
使用單一 API 透過 AI 轉錄、轉錄和音訊智慧附加元件釋放資料的全部潛力。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr 是一款 AI 影片製作工具，透過自動化影片編輯工作（例如素材產生、字幕產生、自動修剪等），幫助創作者將內容行銷影片的製作速度提高 10 倍！
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提詞器應用程序，可跟隨您的聲音，幫助您製作影片或簡報。 PromptSmart 是首款具有語音辨識功能的提詞器應用程式 - 最先進的公共演講工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的誕生源自於對公開演講的熱情。 PromptSmart 的創辦人對 MBA 學生進行公開演講藝術的指導和指導。我們意識到直覺的揚聲器控制提詞器可以更好地支援許多演講者，因此我們也認識到當今的行動裝置可以滿足這一需求。考慮到這一點，PromptSmart 應運而生。 PromptSmart 也滿足了喜歡使用筆記而不是完整書面演講的演講者的需求。我們設計了數位記錄卡...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI語音偵測器是一款語音驗證工具，可協助偵測真偽並過濾AI產生的語音。它讓用戶安心，並防止口頭評估中的音訊操縱、錯誤訊息、語音詐騙和抄襲。 * AI Voice Detector 是一款旨在區分電腦生成的聲音和真實人類聲音的工具，專門針對業務用例，確保客戶服務互動中內容的真實性和可靠的報告。 * 審閱者對該軟體針對音訊操縱和語音詐騙的防護實施、其易用性、快速處理以及無縫處理各種音訊檔案格式而沒有任何問題的能力表示讚賞。 * 使用者提到了一些限制，例如係統要求音訊檔案長度至少為 8 秒且沒有背景音樂、偶爾會將真聲誤識別為假聲，反之亦然，以及軟體整合功能有限。