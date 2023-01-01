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Krishna.com 是一個關於克里希納的網站，由BBT Online Ministry Inc 為您提供，該公司是一家非營利組織，旨在在互聯網上分享克里希納勳爵的教義，並滿足學生、教師的不同需求和興趣、學者、精神追求者、印度教社區、奉獻者和任何對實際精神生活感興趣的人。 Krishna.com 上提供的資訊是基於神聖文本，包括《薄伽梵歌》、《聖典博伽瓦譚》、《柴坦尼亞·查里塔姆里塔》和相關的外士那瓦經典，從梵文和孟加拉語翻譯而來，並由我們的靈性導師神聖恩典A.C. 巴克提維丹塔·斯瓦米·帕布帕德(His Holy Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada) 進行了詳細的評論。國際克里希納意識協會的創始人阿查里亞。我們也促進巴克提維丹塔圖書信託基金 (BBT) 出版的精神文獻在網路上的分發。我們的精神原則和戒律是國際奎師那知覺協會的精神原則和戒律，概括為七個目的。
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