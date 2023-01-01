替代項 - Koalendar
Google Calendar
workspace.google.com
Google 日曆是 Google 開發的時間管理和日程安排服務。它於 2006 年 4 月 13 日發布測試版，並於 2009 年 7 月正式發布，在網路上以及作為 Android 和 iOS 平台的行動應用程式發布。 Google 日曆允許使用者建立和編輯事件。可以為事件啟用提醒，並提供類型和時間選項。也可以新增活動地點，並可以邀請其他使用者參加活動。使用者可以啟用或停用特殊日曆的可見性，包括生日（應用程式從 Google 聯絡人中檢索出生日期並每年顯示生日賀卡）和假期（顯示特殊場合日期的特定國家/地區日曆）。隨著時間的推移，Google添加了利用機器學習的功能，包括“來自 Gmail ...
TimeTree
timetreeapp.com
如果你把時間與那些與你有共同興趣、和你一起出去玩的人聯繫起來，你將能夠規劃一個更美好的未來。
Proton Calendar
proton.me
使用 ProtonMail 開發人員提供的加密開源日曆來保護您的計劃的隱私。
Calendly
calendly.com
使用 Calendly 超級簡單的線上預約安排軟體找到完美的會議時間，告別電話和電子郵件標籤。
iCloud Calendar
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的行事曆來建立和管理生活各個領域的行事曆。您所做的變更會自動顯示在 iCloud.com 上以及您設定 iCloud for Calendar 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的行事曆 App，或 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Outlook Calendar Business
microsoft.com
安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 適用於 Microsoft 365 (Office 365) 訂閱者的 Microsoft Outlook 行事曆。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。 Outlook 網頁版可供 Office 365 和 Ex...
Zoho Calendar
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 6000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Calendar
calendar.com
行事曆利用機器學習的力量，為會議的時間、地點和方式提供智慧建議。
네이버 캘린더
calendar.naver.com
使用 NAVER 日曆應用程式享受規劃一天的樂趣 - 各種設計來查看您的日曆和黑暗模式 - 700 張免費貼紙可供訂製 - 當天的天氣資訊與智慧簡報
Cron Calendar
cron.com
Cron 是專業人士和團隊的下一代行事曆。
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
權威的免費日曆應用程序，Yahoo! Calendar！您可以輕鬆地對約會進行顏色編碼，這樣您就不會錯過任何重要的約會。當您忙碌時，您可以使用便利的印章功能輕鬆安排約會。
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar 是一項用於規劃日常任務（從常規活動到重要會議）的服務。
Kalender
termine.schule
我們為學校託管日曆。 - 身為學校管理人員，您可以在瀏覽器、Outlook、Thunderbird 或 Android 和 iOS 上編輯日曆。 - 所有教師、學生和家長都可以在線上查看日曆或使用 Outlook、Thunderbird 或在 Android 1 和 iOS 上訂閱。 - 如需概覽，您可以查看年曆並直接從瀏覽器列印出來。 - 您可以將日曆嵌入學校主頁上的客製化設計中。我們推薦首頁.schule
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar 是一款日曆應用程序，適合希望控制和靈活安排日程的個人和團隊。
Calenday
calenday.co
共用行事曆一起規劃
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise 是下一代日曆，可協助您找到時間做重要的事情。
Calendar Budget
calendarbudget.com
這款線上預算日曆應用程式是您理想的、易於使用的家庭預算軟體。 Android、iPhone 和瀏覽器。 30 天免費試用。
Fantasy Calendar
fantasy-calendar.com
建立適合您的世界的日曆無論您是只是在這裡用預設日曆追蹤您的被遺忘國度戰役的GM，還是擁有12 個衛星（如艾伯倫）和滑稽計時系統的幻想世界建造者，我們都有你覆蓋了。
Calendar.online
calendar.online
線上日曆，為團隊和團體提供多種功能。 Calendar.online 是一款免費的線上日曆，適用於團隊和團體，無需登入即可透過存取連結輕鬆存取。
FlowSavvy
flowsavvy.app
簡單模式下的時間限制。 不僅僅是一個待辦事項清單。不僅僅是一本日曆。 智慧日曆為您安排一天的時間。
InView
inviewapp.com
日曆上的發票和帳單。使用 InView 追蹤您的現金流。與 Xero、QuickBooks、Sage、FreeAgent、FreshBooks、Zoho Books、MYOB 整合。