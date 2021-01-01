替代項 - Knock

Unifonic

unifonic.com

Unifonic 是一個客戶參與平台，使組織能夠透過卓越的全通路體驗來取悅客戶。它透過統一通訊管道、訊息傳遞應用程式和聊天機器人，簡化了整個客戶旅程中每個接觸點的對話。 Unifonic 的解決方案將客戶溝通管道（包括文字、語音、訊息和網路）整合到一個平台中，使公司能夠建立更牢固的客戶關係。隨著新通路的出現和使用者偏好隨時間的變化，組織依靠 Unifonic 來最大限度地提高客戶參與度並優化通訊投資回報。從網路銀行簡訊到 WhatsApp 客戶服務支持，Unifonic 使組織能夠轉變其客戶體驗，同時使他們能夠專注於核心業務活動，而無需維護昂貴的通訊基礎設施。 Unifonic 將本地企業與其...