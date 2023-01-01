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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

十多年來，Knack 一直是無程式碼領域的先驅，擁有 5000 多家客戶，從中小企業到財富 500 強中的最大企業。Knack 使日常創新者能夠輕鬆克服關鍵的業務挑戰。透過利用 Knack 直覺的無程式碼平台和專家建構器網絡，團隊可以快速建立自訂應用程式來收集和管理資料、自動化流程以及線上行動工作流程。這可以節省您的時間，因為業務建構者可以創建和修改工作流程，並有權解決自己的挑戰。 Knack 協助解決各種功能用例，例如客戶和供應商入口網站、客製化CRM 和專案管理應用程式、LMS 系統、發票和合約管理、物流和供應鏈、航空公司調度、會員名錄和志工管理、房地產和租戶管理、醫療保健 (HIPAA)、州和地方政府通訊應用程式等。 Knack 幫助非程式設計師輕鬆建立美觀的、數據驅動的 Web 應用程式。數據可以從電子表格匯入並轉換為線上資料庫。搜尋、表單和表格等工具用於建立處理資料的 Web 應用程式。我們提供醫療保健 (HIPAA)、政府 (GovCloud) 和 SOC2 合規性特別版本。應用程式可以發佈到任何網站並適應周圍的設計。可以將多個版本發佈到不同的網站並針對不同的受眾。開發人員可以使用 RESTful API、自訂 CSS 和 JS 事件處理程序來擴充這些應用程式。

網站： knack.com

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