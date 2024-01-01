替代項 - Klassifier AI

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從文件到業務影響： 我們解決的問題是如何分析大量文檔，以提取技術、科學、軍事以及商業、法律、行政或會計事務決策所需的資訊。 所有「分析師」都面臨這個問題，包括 （1）各領域的研究人員，每天分析科學資訊、專利、會議，尋找發展路線或解決產業問題。 (2) 客戶關係分析師使用呼叫中心錄音或客戶直接發送的電子郵件或民意調查的逐字記錄。 (3) 檢查公司或組織帳目準確性的審計員，其工作導致他們分析各種合約（銷售合約、僱傭合約、商業租賃等）。 (4)一些律師，因為他們必須查閱大量的法律或法規文本或判例法。對於負責確保其公司遵守所有法律和法規的律師也是如此。 (5) 與財產和人員的防衛和保護或司法相關的某些...