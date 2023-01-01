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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

KIRI.ART（「SD-MUI」）是 Stability.AI 穩定擴散的 WEB UI 前端。它的重點是簡單、零設定、移動優先的介面，易於與朋友分享。它是由社群開發的免費開源軟體（“FOSS”）。 它可以在此處立即使用免費和付費積分，在您自己的電腦上免費運行（如果您有合適的 GPU），或者透過banana.dev 的無伺服器 GPU 雲端以非常便宜的價格運行。參與我們的 GitHub 專案頁面，讓我們一起建立一些很棒的東西。

網站： kiri.art

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