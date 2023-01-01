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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Kiosko y Más 是您閱讀報紙和雜誌的必備應用程式。使用一個帳戶即可存取 500 多種出版物，包括 El País、ABC、Cinco Días、La Vanguardia 等。從您的手機、平板電腦或電腦上閱讀您最喜歡的新聞。

網站： kioskoymas.com

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