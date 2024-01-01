替代項 - Kili Technology
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人臉辨識搜尋引擎在線查找任何人。透過照片搜尋人員並驗證您正在與他們聲稱的人交談。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Appen
appen.com
透過澳鵬解鎖生成式人工智慧。 憑藉我們領先業界的產品、深厚的專業知識和無與倫比的全球人工智慧培訓專家團隊，打造卓越的客戶體驗。我們是您值得信賴的數據合作夥伴，幫助最具創新力的公司執行世界級的人工智慧計畫。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Deepnote
deepnote.com
為資料科學家和研究人員管理筆記本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深夢發生器。了解卷積神經網路透過過度處理影像和增強特徵可以產生什麼。
Roboflow
roboflow.com
只需數十張範例圖像，您就可以在 24 小時內訓練出可用的、最先進的電腦視覺模型
Obviously AI
obviously.ai
運行資料科學的整個過程 - 建立機器學習演算法、解釋結果和預測結果，只需單擊即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解釋數據。作為一個團隊。 發現新見解、回答更多問題並做出更好的決策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如閃電 - 團隊可以輕鬆建立 AI 的平台。
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信賴，為自動駕駛汽車、地圖、AR/VR、機器人等人工智慧應用提供高品質的訓練資料。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Surge AI
surgehq.ai
利用人類語言的豐富性來訓練人工智慧。使用 Surge AI 的全球資料標記人員和平台建立強大的 NLP 資料集。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 處於人工智慧革命的中心。 Runlve 提供資料科學工具、MLOps 以及資料和模型管理，為我們的客戶和社群提供 AI 功能，以推動他們的專案向前發展。
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
mindsdb
mindsdb.com
資料庫中的 NLP。 只需幾行 SQL 即可將 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的強大功能應用於資料庫中的文字數據
Hex
hex.tech
Hex 是一個用於資料科學和分析的現代資料平台。協作筆記本、精美的數據應用程式和企業級安全性。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Akkio
akkio.com
分析師的預測人工智慧。 透過快速洞察和輕鬆預測，為您的營運帶來競爭優勢。無需編碼。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家由人工智慧（AI）和機器學習公司，成立於2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.資助的後期成長創投基金CapitalG作為投資者加入Dataiku，並宣布獲得獨角獸地位，估值14億美元。 Dataiku 目前在紐約、巴黎、倫敦、慕尼黑、雪梨、新加坡和杜拜設有辦事處，在全球擁有 500 多名員工。
Muse.ai
muse.ai
影片的力量，讓您、團隊、創作者、會議、行銷課程變得簡單。 面向網路未來的一體化視訊平台。
Supervisely
supervisely.com
對影像、視訊、LiDAR 和 DICOM 資料集進行註釋，與世界一流的 AI 生態系統合作和訓練神經網絡
Humanloop
humanloop.com
在一個統一平台上進行 NLP 註釋、培訓和監控的一體化平台，由主動學習提供支援。非常簡單，速度提高 10 倍。
Sama AI
sama.com
透過業界領先的數據品質釋放模型的潛力。 Sama 的整合 ML 支援的資料註釋平台具有人機互動驗證，可簡化 AI 開發，從而更快實現準確性和上市時間。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
Qlik
qlik.com
Qlik® 可協助您使用資料解決問題、實現新目標並滿足關鍵業務需求。一切都從這裡開始。與支援您的人工智慧策略的數據整合和分析解決方案行業領導者合作。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人們創建資料科學專案的地方。使用 DAGsHub 發現、複製並為您喜愛的資料科學專案做出貢獻。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Sensetime
sensetime.com
致力於發展創新人工智慧技術，為經濟、社會和人類發展做出積極貢獻。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家圖像搜尋和識別公司。我們是電腦視覺、模式辨識、神經網路和機器學習的專家。我們的使命是讓您的圖像可搜尋。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一個提供電腦視覺技術的平台，讓您的應用程式能夠更好地閱讀和理解世界。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智慧建立應用程式。 使用可在任何地方運行的生產就緒 API 體驗、原型化和部署 AI。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是領先的開源生成式 AI 和機器學習平台提供商，其使命是實現 AI 民主化。它將 30 位 Kaggle 大師的技術實力提煉成簡單的 AI 雲端產品，用於生成 AI 和機器學習，解決強大的問題。客戶、社區和合作夥伴是 H2O.ai 的策略投資者，致力於建立利用 AI 造福人類的長期願景。 H2O.ai 的分散式ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和Document AI 人工智慧引擎已經改變了超過20,000 個全球組織以及超過一半的財富500 強和家喻戶曉的品牌，包括AT&T、澳洲聯邦銀行、 PayPal、Chipotle...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一個用於機器學習和人工智慧的免費開源軟體庫。它可用於一系列任務，但特別關注深度神經網路的訓練和推理。它是由 Google Brain 團隊開發的，供 Google 內部研究和生產使用。
Universal Data Tool
universaldatatool.com
通用資料工具是一個 Web/桌面應用程序，用於編輯和註釋圖像、文字、音訊、文檔，以及查看和編輯可擴展 .udt.json 和 .udt.csv 標準中定義的任何資料。與其他人即時協作，輕鬆培訓貼標機，整合到您的應用程式中。執行影像分割、影像分類、音訊轉錄、命名實體辨識 (NER) 和命名實體連結 (NEL)。使用 docker 運行，與 Tensorflow、Keras 或 Fast.ai 一起使用。
CVAT.ai
cvat.ai
電腦視覺標註工具（CVAT），設計供專業數據標註團隊使用，為電腦視覺演算法標註數據
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用於開發和部署機器學習模型的強大軟體工具。它提供了一個用戶友好的介面，允許用戶建立、訓練和評估神經網絡，而無需廣泛的程式設計知識。憑藉廣泛的功能和演算法，Neural Designer 簡化了從資料預處理到模型優化的整個機器學習工作流程。此外，它還支援各種資料類型，包括數字、分類和文本，使其在各個領域具有通用性。此外，Neural Designer 還提供自動模型選擇和超參數優化，使用戶能夠輕鬆找到最適合其資料的模型。最後，其直觀的可視化和全面的報告有助於解釋和理解模型的性能。無論您是初學者還是經驗豐富的資料科學家，Neural Designer 都可以加...
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。