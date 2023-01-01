Kaiser Health News

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KHN（凱撒健康新聞）是一個國家新聞編輯室，製作有關健康問題的深入新聞。 KHN 與政策分析和民意調查一起是 KFF（凱撒家庭基金會）的三大營運項目之一。 KFF 是一個捐贈的非營利組織，向全國提供有關健康問題的資訊。 KHN 通報醫療保健系統——醫院、醫生、護士、保險公司、政府、消費者——如何運作。除了這個網站之外，我們的故事還由全國各地的新聞機構發布。我們的網站也提供主要醫療保健新聞的每日摘要。
網站： khn.org
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