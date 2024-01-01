替代項 - Justuno

Quill Forms

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Quill Forms 是一款功能強大的線上表單產生器，可讓企業和組織輕鬆建立自訂表單和調查。憑藉用戶友好的拖放介面和各種可編輯的模板和主題，Quill Forms 可以輕鬆設計和發布針對桌面和行動裝置進行最佳化的專業外觀表單。無論您需要聯絡表單、潛在客戶開發表單、活動登記表或回饋調查，Quill Forms 都能滿足您的需求。透過條件邏輯、預先填入欄位和自訂驗證規則等進階功能，您可以建立能夠準確擷取客戶和潛在客戶所需資訊的表單。 Quill Forms 還提供強大的分析和報告功能，因此您可以追蹤表單提交、監控轉換率並深入了解使用者行為。此外，透過與流行的 CRM 和電子郵件行銷平台集成，您可...