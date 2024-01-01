替代項 - Justuno
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 是一個專為線上企業創建的電子郵件行銷平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Typeform
typeform.com
建立美觀的互動式表單 - 獲得更多回應。無需編碼。用於測驗、研究、回饋、潛在客戶開發等的範本。免費註冊。
Elementor
elementor.com
建立網站，設計您的未來。 使用 Elementor 增強您的願景，建立、管理和託管令人驚嘆的網站！我們為您提供了從 A 到 Z 的全方位服務，為您提供排名第一的 WordPress 網站平台。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供貨運追蹤。它是在贏得 2011 年香港創業週末和 2011 年全球創業大賽後成立的。AfterShip 於 2014 年 5 月獲得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 萬美元 A 輪投資。
ClickFunnels
clickfunnels.com
使您能夠產生潛在客戶、銷售您的產品並向世界傳達您的訊息！您與我們只差一個漏斗！
Duda
duda.co
使用 Duda 專業網站建立器大規模建立和銷售高轉換率網站。開始免費試用。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款經濟實惠的一體化行銷、銷售、支援和免費 CRM 軟體，可供成長中的公司吸引網路訪客並轉化為滿意的客戶
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一個產品分析平台，可協助企業透過協作分析來追蹤訪客。該平台使用行為報告來了解用戶與產品的交互，並提供洞察以即時加速工作。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Zoho PageSense
zoho.com
轉換優化和個性化平台。 衡量您的關鍵網站指標，了解訪客的線上行為，並為他們提供個人化的網站體驗以提高轉換率。
Avochato
avochato.com
Avochato 正在以簡單的方式發送商務簡訊。我們市場領先的商務簡訊服務將比以往更快、更有效地將您與客戶聯繫起來。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Privyr
privyr.com
Privyr 是一款幫助銷售人員和企業透過手機將潛在客戶轉化為客戶的應用程式。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 軟體是最好、簡單、功能強大且價格實惠的客戶關係管理 (CRM)，具有適合小型企業的銷售和行銷自動化功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Manycontacts
manycontacts.com
適用於 WhatsApp 的 CRM 用於銷售和支援的 Whatsapp 工具 將您的 WhatsApp Business（或 API）連接到 ManyContacts，與您的團隊共享您的收件匣，在同一介面中回覆並組織所有聊天。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
WebinarJam
home.webinarjam.com
透過唯一可產生從註冊到重播的完整直播活動的網路研討會系統，提高您的銷售額和出席率。 WebinarJam 具有更多功能，無需下載，是迄今為止向公眾發布的對直播、活動串流和網路研討會廣播最顯著的改進。受到超過 50,000 名客戶的信賴。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
Leadpages
leadpages.com
上線並透過 Leadpages 實現成長 全球小型企業的首選。 輕鬆建立無程式碼網站、高轉換率登陸頁面、彈出視窗、警報欄等。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Instapage
instapage.com
透過唯一旨在大規模創建、個人化和優化點擊後著陸頁的著陸頁平台，將您的廣告點擊轉換為轉換。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大軟體公司，總部位於不列顛哥倫比亞省溫哥華。該公司為網站製作登陸頁面，並且是年度行動呼籲會議的主辦方。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 為銷售、行銷和客戶服務團隊提供 CRM 軟體以及優秀的客戶支援和知識庫。加入我們！
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Landbot
landbot.io
最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
PostHog
posthog.com
自託管產品分析堆疊，可部署在您的基礎架構上。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Popl
popl.co
Popl 是領先的團隊數位名片平台，為全球數百萬公司和專業人士提供創新解決方案。我們的平台使團隊能夠創建、分發和管理數位名片，確保品牌一致性、簡化潛在客戶收集和大規模企業級資料安全，使我們成為企業級客戶的首選。 Popl 與 5,000 多個應用程式無縫集成，為管理員提供了各種強大的工具來簡化他們的工作流程。透過我們的平台，您可以： - 將潛在客戶直接匯出到您的CRM 系統- 從Active Directory (HR) 平台同步團隊成員- 自動輸入資料以消除錯誤並節省時間- 創建行銷自動化以推動轉換和收入在Popl，我們致力於提供無與倫比的客戶服務和支援。要了解我們平台的強大功能，請點擊上面...
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先進工具組使銷售人員能夠瞄準最適合的潛在客戶、培養優質潛在客戶並在 LinkedIn Sales Navigator 上預訂更多會議。
Omnisend
omnisend.com
電子商務電子郵件行銷、自動電子郵件和簡訊 - 切換到 Omnisend 並在不增加工作量的情況下增加您的銷售額。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽獎和獎勵是在線上發展業務的最快方式。產生流量、擴大您的名單並將訂閱者轉化為客戶。
about.me
about.me
只需幾分鐘即可建立免費的單頁網站。
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 表單和彈出視窗可協助您防止網站訪客在不採取行動的情況下離開。用它來建立電子郵件清單、收集回饋並提高投資報酬率。
Poptin
poptin.com
建立高級網站彈出視窗和表單，並在幾分鐘內提高網站的轉換率。現在免費註冊！無需信用卡。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
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moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
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Quill Forms 是一款功能強大的線上表單產生器，可讓企業和組織輕鬆建立自訂表單和調查。憑藉用戶友好的拖放介面和各種可編輯的模板和主題，Quill Forms 可以輕鬆設計和發布針對桌面和行動裝置進行最佳化的專業外觀表單。無論您需要聯絡表單、潛在客戶開發表單、活動登記表或回饋調查，Quill Forms 都能滿足您的需求。透過條件邏輯、預先填入欄位和自訂驗證規則等進階功能，您可以建立能夠準確擷取客戶和潛在客戶所需資訊的表單。 Quill Forms 還提供強大的分析和報告功能，因此您可以追蹤表單提交、監控轉換率並深入了解使用者行為。此外，透過與流行的 CRM 和電子郵件行銷平台集成，您可...
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