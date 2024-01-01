替代項 - Just-Eat.ch
Zomato
zomato.com
印度最大的食品配送、餐飲和餐廳探索服務。為更多人提供更好的食物。
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats 是 Uber 於 2014 年推出的美國線上訂餐和外送平台，總部位於加州舊金山。
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. 是一家美國按需預製食品配送服務公司，由史丹佛大學學生 Tony Xu、Stanley Tang、Andy Fang 和 Evan Moore 於 2013 年創立。 DoorDash 是一家由 Y Combinator 支援的公司，是利用物流服務提供餐廳按需送餐服務的幾家科技公司之一。 DoorDash 在帕洛阿爾托推出，截至 2019 年 5 月，已擴展到 4,000 多個城市，並在美國、加拿大和澳洲提供 34 萬家精選商店。該公司目前估值超過 130 億美元，是美國最大的第三方配送服務商，於 2019 年超過 Grubhub。
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. 是一家美國線上行動預製食品訂購和配送平台，將食客與當地餐廳聯繫起來。該公司總部位於伊利諾州芝加哥，成立於 2004 年。截至 2019 年，該公司擁有 1,990 萬活躍用戶和 115,000 家關聯餐廳，遍布美國 3,200 個城市和所有 50 個州。 Grubhub Seamless 於 2014 年 4 月上市，在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為“GRUB”。2020 年 6 月 9 日，歐洲食品配送服務公司 Just Eat Takeaway 宣布達成協議，以價值73億美元的股票。
Deliveroo
deliveroo.co.uk
食物。我們懂了。我們都有自己的最愛。透過 Deliveroo，您可以將您喜愛的當地餐廳和外帶直接送到家門口。 一切都在菜單上。從肯德基、Wagamama、Nando’s、漢堡王和賽百味等深受全國喜愛的連鎖店，到當地美食和您最喜歡的外賣，我們都準備好了，等待您隨時享用。從中餐到古巴菜，從壽司到沙拉、披薩到秘魯菜，Deliveroo 上有適合所有人的美食。 如果您的牛奶或雞蛋用完了，您也可以從我們的雜貨合作夥伴訂購，然後將您的必需品直接送到您家門口。 當我們吃得好時，我們會感覺良好。所以成為我們的客人吧。 從英國深受喜愛的連鎖店訂購外帶食品，包括 Wagamama、Shake Shack、...
OpenTable
opentable.com
在線預訂、閱讀食客的餐廳評論並賺取積分以換取免費餐點。 OpenTable 是高級餐廳的即時線上預約網路。
Postmates
postmates.com
Postmates 是一家美國公司，提供餐廳準備的餐點和其他商品的本地配送服務。截至 2019 年 2 月，Postmates 在美國 2,940 個城市開展業務。該服務依靠手機應用程式及其全球定位系統功能來匹配庫存和消費者需求。Postmates 於 2011 年推出，是美國眾多按需投遞公司之一為以前不提供送貨服務的餐廳和商店提供送貨服務。 Postmates 是按需公司的一個例子。 Postmates 聯合創始人 Bastian Lehmann 稱該公司「反亞馬遜」。2020 年 7 月 6 日，Uber 宣布將以 26.5 億美元收購 Postmates。 2020年12月1日，Ube...
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以輕鬆管理最後一哩路的交付。直覺的路由、調度、即時追蹤、分析等。
Caviar
trycaviar.com
當地最好的餐廳提供外送和外帶服務。早餐、午餐、晚餐等，安全送到您家門口。現在提供取貨和無接觸送貨服務。
Seamless
seamless.com
Seamless 是訂購外送或外送最簡單的方式。無論您有什麼心情，無論您有什麼心情，都可以得到它。沒有菜單，沒有電話，沒有重複。 Seamless 是 Grubhub Inc. 品牌組合的一部分。
Slice
slicelife.com
Slice 是訂購您最喜歡的當地披薩的最簡單方法。我們將數以百萬計的披薩愛好者與全國各地的數千家披薩店聯繫起來。
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat 在線上訂購 2300 多家當地餐廳的外帶。將披薩、壽司等送到您家門口！
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Allo Resto 的新名稱 Just Eat 提供您附近最好餐廳的送貨上門服務！現在下單！
ChowNow
chownow.com
ChowNow 是一個免佣金的線上訂購系統和食品訂購應用程序，可幫助餐廳滿足飢餓的顧客的需求。
Fresho
fresho.com
Fresho 是批發食品供應商和場所的領先線上訂購軟體。使用 Fresho 使訂購批發食品變得簡單、無壓力。
Allset
allsetnow.com
Allset 是一個連接當地餐廳和咖啡店與當地外送食客的市場。它為餐廳提供一流的線上訂購和忠誠度獎勵解決方案，以吸引和留住新客戶，而無需支付高額佣金。顧客使用 Allset 可以快速輕鬆地取貨、探索當地美食和飲料，並且無需支付高額費用即可省錢。 Allset 與全國數千家餐廳合作，包括 Joe & The Juice、Buffalo Wild Wings、Subway、IHOP、Freshii、Pokéworks、by CHLOE.、BurgerIM、Papa John's Pizza 等。我們與 POS 系統集成，包括 Olo、Ordermark、ItsaCheckmate、Cuboh、Ot...
Tycode
tycode.tech
Tycode 讓您能夠徹底改變您的食品業務。現在，您的客戶不僅可以從任何地方（無論是餐桌、酒店房間還是您營業場所內的任何地方）訂購，還可以在線向您付款、同時下訂單並利用各種其他獨特的優勢，這些優勢肯定會讓您的客戶滿意。最重要的是，您可以透過最少的設置和麻煩在您身邊跟踪所有這些。
EasyOrder
easyorderapp.com
EasyOrder 隆重推出 - 您的一體化全通路訂購和行銷解決方案，助力餐廳成功！利用 EasyOrder 釋放您餐廳業務的全部潛力，這是一個旨在吸引新客戶、留住忠實顧客並以前所未有的方式增加收入的綜合平台。告別分散的系統，迎接無縫、用戶友好的體驗，將您的餐廳提升到新的高度。主要特點： 全通路覆蓋：透過 EasyOrder，您的餐廳可以透過客戶的首選管道輕鬆與客戶建立聯繫。從您的品牌應用程式到響應式訂購網頁和自助服務亭，您的顧客無論身在何處都可以享受無縫的訂購體驗。建立客戶忠誠度：我們的平台使您能夠透過量身定制的促銷和推播通知來培養和擴大客戶群。品牌應用程式讓您的餐廳成為人們關注的焦點，而直...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood 的設計宗旨是用戶友好，菜單直觀，選項清晰，餐廳老闆和顧客都很容易理解。它允許客戶定制訂單、添加特殊要求並透過手機輕鬆付款。該平台為每張餐廳餐桌產生唯一的二維碼，以便您知道訂單來自哪張餐桌。此外，您可以根據需要命名您的表。
BeyondMenu
beyondmenu.com
在自訂網站上宣傳您的餐廳
Foodiv
foodiv.com
Foodiv 提供由業界最優秀的工程師創建的線上訂餐系統。它有助於在短短幾分鐘內整合餐廳的訂餐系統。我們還提供二維碼菜單、用於非接觸式訂購的客戶行動應用程式和便捷的訂購體驗，以及適合您的食品業務的引人入勝的網站。還有許多其他功能可以讓餐廳無縫運作。
Owner.com
owner.com
Owner.com 是獨立餐廳用來增強其數位形象的一體化平台。它為獨立餐廳提供了達美樂 (Domino's)、福來雞 (Chick Fil-A) 和 SweetGreen 等主要品牌的技術和行銷超能力。該平台可以為每家餐廳提供從網站到線上訂購、電子郵件行銷、文字行銷、招聘到品牌行動應用程式等一切服務，整合到 PoS 中。
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp 是一個美國行動訂購和行動支付平台，由馬薩諸塞州波士頓的新創公司 SCVNGR 創建。 2018年7月25日，線上外送平台Grubhub宣布以3.9億美元收購LevelUp。