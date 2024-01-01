替代項 - Haiilo
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Talkable
talkable.com
很棒的推薦行銷計劃 ✅ 適用於線上商店、本地企業和 B2B 服務。增長行銷的客戶忠誠度計劃。易於啟動、測試和優化！獎勵您的客戶！
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的聯盟行銷和推薦追蹤。 在幾分鐘內啟動您自己的聯盟行銷和推薦計劃。與 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我們的 API 快速整合。
Smile.io
smile.io
使用世界上最值得信賴的忠誠度應用程式將首次客戶變成永久客戶。 超過 1.25 億購物者透過 Smile 賺取積分。給人們他們所愛的東西。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
ReferralCandy
referralcandy.com
想像一下您自己的客戶幫助您推動新的銷售！客戶推薦是病毒式行銷和業務蓬勃發展的關鍵。透過 ReferralCandy，將這種令人難以置信的同行影響力帶入您自己的商店。
Referrizer
referrizer.com
全球最先進的行銷自動化平台，為您的本地企業提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
CustomerGauge
customergauge.com
帳戶體驗軟體會自動捕獲帳戶回饋（包括非調查數據）並將其實時分發給一線經理，以幫助他們減少客戶流失、推動追加銷售並透過基於推薦人的推薦來完成新業務。
Harviist
harviist.com
在 Harviist，我們相信，為了消除噪音，有效行銷的未來在於真實、有機和值得信賴的推薦。為了利用客戶推薦的力量，我們創建了一個簡單且經濟實惠的插件平台，您只需點擊幾下即可建立和追蹤推薦活動。 83% 的潛在客戶相信朋友和家人的推薦，推薦客戶的保留率高出 37%（尼爾森）。客戶推薦行銷透過提供使客戶更容易談論您的產品或服務的管道和活動來促進和鼓勵這些點對點推薦
Friendbuy
friendbuy.com
高成長品牌可以透過 Friendbuy 從每位客戶身上獲得更多收益。憑藉一流的推薦和忠誠度計劃，品牌可以透過推薦實現至少 5-10% 的銷售額，生命週期價值提高 4 倍。 Friendbuy 與 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃爾瑪、迪士尼和雀巢等財富 100 強公司合作。此外，Friendbuy 與您的技術堆疊無縫集成，因此您可以將推薦和忠誠度無縫地融入您的客戶旅程中。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用軟體，用於建立和追蹤您自己的推薦計劃或聯盟計劃。被全球行銷人員評選為第一名。唯一獲得HubSpot官方認證的推薦軟體。 👉 使用我們的拖放活動建構器在幾天而不是幾週內建立您的計劃。我們提供高級白標定制，無需編寫一行程式碼！創建推薦計劃、聯盟計劃、大使計劃、推薦贏得比賽等等！ 👉 存取 100 多個由行銷專家設計的可編輯推薦計畫範本。 👉 與 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等整合。 👉 Referral Factory 還提供 webhook 功能、進階 API 和多個 Zapier 觸發器，幫助...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 為企業提供了一個啟動和管理高效推薦計畫活動的平台。我們用戶友善的平台使企業能夠挖掘客戶擁護的巨大潛力，推動指數級成長並增加客戶獲取。
LoyalAs
loyalas.com
只需幾分鐘即可設定推薦計劃。自動追蹤推薦和積分。無限推薦 LoyalAs 為每個客戶建立一個自訂推薦連結。透過我們的自動電子郵件與客戶分享並尋求推薦。收到的推薦沒有限制。尋找客戶擁護者我們追蹤客戶分享的推薦連結以及回覆者。您將知道誰為您提供了最好的推薦，並輕鬆找到客戶支持者。追蹤獲得的積分 我們追蹤當前客戶和推薦客戶獲得的積分。您可以設定信用金額以及申請的時間和地點
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 透過專注於個人推薦的推薦行銷為 B2B 企業帶來新的收入。以零初始成本擴展您的業務，或靠推薦謀生。
Affilae
affilae.com
Affilae 是一個聯盟平台，使廣告商、網路和買家能夠創建自己的專用且安全的聯盟網路。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一個端到端的企業創作者管理平台，適用於希望將大使、影響者和附屬機構集中在一個屋簷下的行銷團隊。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消費者為中心的品牌都使用 SocialLadder 透過客戶進行行銷，並將其轉化為成長動力，激活社群來創建內容並提高轉換率。 SocialLadder 技術可讓您簡化溝通、分配數位和現實世界的任務、監控參與度，並獎勵幫助推廣您的品牌的成功大使。您的大使是為成功而準備的，同時讓您專注於整體成長策略，而不是花時間管理日常事務。 SocialLadder 擁有您的品牌所需...
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 無需伺服器或代碼。使用 Stripe 付款連結的公司可以透過我們的複製貼上整合在 5 分鐘內開始追蹤推薦！
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先進的推薦和忠誠度行銷軟體，無論您的客戶在哪裡露營，無論是在您的行動或網路應用程式內還是外，都可以吸引他們。一些世界上最具創新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 來獎勵他們的擁護者、建立忠誠的社群並加速收入成長。 SaaSquatch 可以靈活地處理最先進的忠誠度和推薦計劃，讓您可以獎勵您選擇的任何行為的擁護者，然後讓他們透過推薦來幫助擴大您的客戶群。我們的獎勵引擎可讓您設定獨特的賺取條件、創建獎勵等級並提供各種不同的獎勵來創建完美的客製化計劃。此外，本機整合、企業級安全性、詐欺偵測和多語言支援提供了與您一起擴展的強大功能和可擴充性。利用您現有的客戶資料來進行...