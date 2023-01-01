js-beautify

這個小美化器將重新格式化和重新縮排書籤、醜陋的 JavaScript、解壓縮由 Dean Edward 的流行加殼器打包的腳本，以及部分反混淆由 npm 包 javascript-obfuscator 處理的腳本。

網站： beautifier.io

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