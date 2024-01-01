替代項 - JoyQR
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 碼掃描器是最快、最用戶友好的網路應用程式。
QR.io
qr.io
產生完全客製化的 QR 碼，包含顏色和形狀、徽標，並追蹤有多少人掃描您的 QR 碼、掃描地點和日期。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
QR Code AI
qrcode-ai.com
獨特且藝術的二維碼在線生成器 將您的二維碼變成人工智慧傑作 轉變您的品牌行銷
ME-QR
me-qr.com
ME-QR 是一款免費的 QR 碼產生器，可讓您建立和自訂用於各種目的的 QR 碼。以下是我們脫穎而出的原因： • 免費且可自訂：為網站、文字、電子名片、電子郵件等產生二維碼。使用多種免費鏡框選擇來個性化它們，以配合您的品牌或場合。 • 動態QR 碼：即使免費套餐也提供動態QR 碼，讓您可以更新代碼背後的內容，而無需重新生成新代碼。 • 內建QR 掃描器：直接在平台內隨時隨地掃描QR 碼。掃描記錄可讓您輕鬆存取先前掃描的程式碼。 • ME-Ticket 整合：想要出售活動門票？ ME-QR 提供 ME-Ticket，這是一個用於建立活動、產生二維碼門票和管理銷售的平台。總體而言，ME-QR 是...
Linkfire
linkfire.com
音樂行銷的智慧連結。從您的第一首單曲到您的第一次世界巡演，Linkfire 簡化了您的藝術家推廣的每一步。深受主要唱片公司和超過 50,000 名藝術家的信賴。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是與您的團隊建立、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混亂的電子表格並在分析中獲得良好的行銷活動數據。
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先進的線上二維碼產生器，榮獲 ProductHunt 最具創新產品獎。它受到 147 個國家超過 850,000 個品牌的信賴。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可樂、歐舒丹、三星、TikTok、環球影城、希爾頓酒店等。該公司為企業和個人品牌提供廣泛的二維碼解決方案。自 2018 年推出以來，QR TIGER 已為數千名關鍵意見領袖、個人品牌、中小企業和財富 500 強公司提供了物理到數位的存取。隨著近年來非接觸式系統在全球的普及，QR TIGER作為最簡單、直接且全面的二維碼生成軟體為更多的客戶服務。 QR TIGER 的解決方案包括： ✓ 適...
Autonix
autonix.io
QR 碼無處不在，對於 Autonix 來說，它們非常有價值。 Autonix 是一款強大的二維碼追蹤解決方案，面向機構、市場、零售、醫療保健、政府等，適合大大小小的組織。
QRfy
qrfy.com
創建您自己的二維碼並促進您的業務或想法。 輕鬆產生、管理和統計追蹤您的 QR 碼。
Barcode.so
barcode.so
常規的二維碼很無聊。 美麗的 AI 生成的 QR 碼讓您的觀眾渴望掃描它們。 超過 25 種風格可供選擇或僅使用您自己的風格
ToneDen
toneden.io
ToneDen 是一個友好的社交行銷平台，讓您能夠接觸重要的人並向其銷售產品。
QRStuff
qrstuff.com
免費 QR 碼產生器和線上 QR 碼創建器。無需註冊。為網站 URL PDF、圖像、出勤追蹤、YouTube 影片、Google 地圖位置、Facebook、聯絡方式或 27 種 QR 碼類型中的任何一種創建無限量且不會過期的免費 QR 碼。
Hovercode
hovercode.com
您品牌的動態二維碼 為您的品牌創建、追蹤和管理動態二維碼
Limey
limey.io
在幾分鐘內創建漂亮的單頁網站。 與您的受眾建立聯繫，捕獲潛在客戶並將其匯出。
Smartlinks.ai
smartlinks.ai
Smartlinks 是一款有助於頁外 SEO 的 SEO 軟體。我們幫助簡化連結建立並節省連結建立者的時間。我們透過以下方式做到這一點： 1. 創建一個由對內容協作感興趣的經過驗證的SaaS 營銷人員組成的社區2. 一旦您輸入優先關鍵字，我們就會在所有成員網站中搜索它3.您可以將所有配對視為機會，觸發連結請求。 4. 連結請求以電子郵件形式發送給合作夥伴。 5. 如果合作夥伴選擇插入您的鏈接，您將獲得一個鏈接。 6.我們維護Karma積分，當您給予連結時您獲得Karma積分，當您獲得連結時您失去Karma積分
y.gy
app.y.gy
創建簡短且令人難忘的連結以提高轉換率 將長而複雜的鏈接變成短而令人難忘的鏈接，您可以在電子郵件、社交媒體等中使用它們。 * 使用 y.gy 或您自己的自訂網域。我們提供使用您自己的自訂短連結或 y.gy 短連結的選項。 * 使用自訂結尾自訂您的連結 可以使用自訂後綴自訂鏈接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 透過 y.gy 簡單 API 以程式設計方式建立連結。
Bitelink
bitelink.co
歡迎來到 Bitelink – 連結管理領域的創新與便利的結合。告別繁瑣的 URL，迎接充滿活力的時尚、可分享資源！ 為什麼選擇比特聯？ * 輕鬆將長而複雜的 URL 轉換為簡潔、強大的連結。 * 創建可自訂的二維碼，以時尚的方式彌合線上和離線狀態之間的差距。 * 透過強大的分析深入了解您的連結效能，獲得寶貴的見解來完善您的策略。 * 透過我們創新的 Link-in-Bio 解決方案，讓您的重要連結在一個動態中心中井井有條並可訪問。 Bitelink 旨在提升您的線上形象、簡化您的分享並釋放新的可能性。
Linkr
linkr.com
為創作者和品牌打造的一體化獲利平台！您可以創建您的個人簡介、增加您的追隨者、透過創造力獲利並透過 Linkr.com 實現繁榮。
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic 是一款易於使用且可追蹤的 QR 程式碼產生器，提供進階自訂功能。使用此工具，創建完全個人化的二維碼就像掃描程式碼一樣簡單。動態 QR 碼提供了僅透過掃描即可交換資訊的機會，這要歸功於針對不同用例創建的 13 種不同的程式碼類型。選擇您想要的二維碼類型，輕鬆調整它，然後在任何您喜歡的地方開始使用它。現在是開始免費試用的時候了！立即開始免費建立您的二維碼！
AIQrArt
aiqrart.co
探索 AIQrArt 的變革世界，藝術與科技無縫融合。透過人工智慧生成的令人驚嘆的二維碼藝術來提升您的品牌形象，確保它不僅被看到，而且被記住。 AIQrArt 讓您製作獨特的、充滿藝術氣息的互動式二維碼，增強使用者互動和品牌記憶。超越通用的黑白二維碼，探索一個領域，每個二維碼都是傑作，專為體現您品牌的獨特身份而量身定制。在一個平台上享受個人化的自由、整合的便利性以及二維碼分析的能力。透過 AIQrArt，讓您的觀眾每次掃描都成為愉悅的體驗，同時獲得對您的品牌有價值的見解。您重新定義 QR 碼的旅程從 AIQrArt.co 開始，這裡每個代碼都是畫布。
GoCodes
gocodes.com
不再缺少工具！使用我們易於使用的解決方案追蹤您的設備，該解決方案包括堅固耐用的標籤、雲端軟體、掃描器應用程式和 GPS 追蹤。我們的整體解決方案專為行業客戶設計，意味著您可以在旅途中使用智慧型手機管理監管鏈。此外，透過使用任何電腦或行動裝置簽入和簽出工具來轉移責任，並記錄保固、服務記錄和維護任務等關鍵資訊。使用 GoCodes 追蹤您的工具。
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（以前稱為 Beaconstac）總部位於紐約州紐約市，協助超過 25,000 個全球品牌將其 QR 碼計畫整合到一個可擴展的平台中。這使他們能夠將二維碼洞察與更廣泛的行動行銷策略聯繫起來。我們為 40 多個國家的客戶提供服務。我們是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 碼解決方案。我們的一體化二維碼平台和生成器可協助您提高客戶參與度、衡量實體行銷管道的投資回報率、減少摩擦並簡化營運、節省成本並變得更加永續和環保。
Uplifter
uplifter.ai
建立防彈 UTM 連結來追蹤您的所有行銷活動。 將可靠的資料傳送到 Google Analytics 和 Adobe Analytics 中。 將這些數據轉化為可行的見解。 Uplifter 減輕了分析工作的負擔，幫助行銷人員更快採取行動。 Uplifter 由英國最大的獨立數位分析顧問公司 Mezzo Labs 開發。
TLinky
tlinky.com
歡迎使用 TLinky - 終極連結管理解決方案！ 在 TLinky，他們幫助個人、行銷人員和企業優化其線上形象並簡化其行銷活動。借助這些一體化平台，您可以無縫管理、追蹤和共享鏈接，確保您的受眾獲得最佳體驗。 * 短連結：創建易於記憶和共享的品牌和自訂短連結。告別又長又亂的網址，讓您的連結脫穎而出。 * 二維碼：產生動態二維碼，以提高參與度並增強客戶體驗。無論是您的網站、產品或宣傳資料，二維碼都開啟了一個充滿可能性的世界。 * 生物連結：策劃一個令人驚嘆的互動式生物頁面，在一個地方展示您的所有重要連結。優化您的社群媒體資料，讓您的受眾更輕鬆地探索您的內容。 * 分析與見解：獲得有價值...
ElkQR
elkqr.com
使用 ElkQR 創建品牌二維碼並提高品牌知名度。追蹤活動績效並透過詳細分析獲得見解。
Leaf.page
leaf.page
一頁記錄您的職業生涯
YAPA.page
yapa.page
YAPA.page 是一個易於使用的工具，可以為所有社交網路和通訊工具創建精彩的頁面。大量模板和自訂功能有助於為您的企業創建令人難以置信的頁面。功能： - 在一個專案中建立多個頁面- 支援Google Analytics、Facebook Pixel、TikTok Pixel - 使用購物車建立您自己的線上商店並銷售您的數位產品（付款前/後操作，使用表單收集有關客戶的資訊） - 整合與支付系統：PayPal 和Stripe（稍後將詳細介紹） - 所有頁面元素的完全自訂- 快速設定受支援的元素（包括不同的信使和社交網路） - CTA 元素的動畫- 支援自訂域- 支援SEO 和OpenGraph ...