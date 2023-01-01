替代項 - Joomag
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的行銷工具將幫助您保持專注、按時交付專案並使您的團隊感到高興。現在就組織起來吧。
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 發布商和廣告商的管理控制台應用程式
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
ShareThis
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增加網路受眾的網站工具。創建有吸引力的客戶聯繫的數據解決方案。用於同意管理和 GDPR 合規性的隱私工具。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 讓專業人士和企業能夠透過其內容管理工具研究和發佈內容。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 將完成內容行銷所需的一切都集中在一處。多通路組織、建立和分發您的內容。
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
Visually
visual.ly
為您的行銷活動創建引人入勝的資訊圖表、影片和電子書。我們讓優質內容的創建變得快速、簡單且經濟實惠。
Paper.li
paper.li
在幾分鐘內建立您的數位形象。我們每天都會為您帶來分享內容。以及一個始終新鮮的網站。
Spott
spott.ai
建立包含圖像、目錄、影片和廣告的互動式內容免費嘗試建立包含圖像、目錄、影片和廣告的互動式內容免費嘗試建立包含圖像、目錄、影片和廣告的互動式內容免費嘗試建立包含圖像、目錄、影片和廣告的互動式內容免費嘗試投影片 下一張投影片 上一張圖片 下一張圖片 透過互動增加參與度 您鼓舞人心的 [...]
Storipress
storipress.com
終極內容建立和管理平台，可簡化您的編輯流程並適應您的受眾。憑藉本機看板和日曆視圖、網站建立器、增加收入的整合以及強大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能夠為受眾建立品牌。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Storylane
storylane.io
Storylane 協助公司在 10 分鐘內建立並與潛在客戶分享互動式產品展示。使用 StoryLane 的互動式產品簡報軟體吸引使用者並提高轉換率。
Contentstack
contentstack.com
您想要的數位體驗無所不在 透過唯一由排名第一的無頭 CMS 支援的全自動可組合 DXP，將您的業務拓展到更多地方
Foleon
foleon.com
無論您的目標是誰，內容都會吸引您的受眾、填補管道並推動結果。因此，讓您的體驗成為一種體驗。
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連...
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一個基於雲端的即時商務平台，透過網路和行動裝置上的多串流媒體提供更好的客戶體驗，同時支援 30 多個社交平台，從而增加和增強任何產品/服務的線上銷售和行銷。產品： 直播交流平台 直播交流平台幫助企業透過音訊視訊互動方式與潛在客戶即時聯繫。它有效地將銷售線索轉化為銷售，創造個人化互動以培養信任。透過彌合線下商店和線上消費者之間的差距，確保無縫連接和便利。此外，該平台透過客戶和服務中心之間的視訊通話提高營運效率，簡化流程並提高客戶滿意度。功能： 聊天收件匣 呼叫路由追蹤位置 新增通話人員 通話錄音 與 Web 和應用程式螢幕共享整合 直播電視 Degpeg 使品牌能夠推出直播電視，...
Waapiti
waapiti.eu
探索快速輕鬆管理任何螢幕的理想平台。隨時隨地。沒錯，沒有任何限制。
Content Launch
contentlaunch.com
規劃和訂購精彩內容的最簡單方法 適合機構和中小企業的內容行銷平台 Content Launch 是一個經過簡化的內容發現和分發平台。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 數位出版軟體結合了有效數位出版的所有五個關鍵點；創建、管理、分發、貨幣化和分析。無需編碼即可創建互動且引人入勝的內容，並將其分發到所有平台（平板電腦、行動裝置和桌面）。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次簡報都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
MGID
mgid.com
我們的願景是培育數位媒體的新階段，使消費者能夠以同樣積極的方式參與內容和贊助廣告。
Tourial
tourial.com
讓買家直接從您的網站與您的產品互動。 當自助服務不可行（或真的很難）時，互動式簡報將使您更加以產品為主導，而無需巨大的提升。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
The Juice
thejuicehq.com
覆蓋面更大，工作量更少。 停止在過時的內容聯合平台和乏善可陳的活動上浪費金錢。 The Juice 擁有一群敬業的銷售和行銷專業人士，將您的內容在正確的時間呈現給正確的人。在 The Juice 上傳播您的內容，尋找影響力和共鳴。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的數據平台讓任何人都可以在幾分鐘而不是幾週內獲得答案，該平台由客戶 360 提供支持，其中包含客戶與您的企業的每一次互動。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一個內容體驗平台和軟體，使行銷人員能夠為買家旅程的每個階段創建帶有內容的數位體驗。
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory 消除了客戶生命週期每個階段的摩擦，幫助行銷人員提供更好的客戶體驗並加速收入。
FORTVISION
fortvision.com
透過 FORTVISION 的行銷自動化和網路個人化平台，提高您的銷售額、吸引更多電子郵件訂閱者並向您的受眾展示動態、個人化的內容。 FORTVISION 是在一個地方提高參與度和轉換率的最明智的方法。透過個人化自動化吸引用戶注意力，並透過客製化的現場動態元素、電子郵件、簡訊、WhatsApp、廣告和登陸頁面贏得更多銷售。 FORTVISION 是一個一站式商店，可使用內部和外部資料來源（包括外部 CRM 軟體）來提高您的所有銷售和行銷轉換率。透過我們的插件，可以根據使用者地理位置、流量來源、線上行為、購買歷史記錄等來收集、分析和細分資料。 FORTVISION 利用全通路行銷自動化和網路個人...
Fabl
fabl.co
Fabl 於2021 年1 月被Britelite Immersive 收購，旨在提高受眾參與度，同時降低品牌發行商的生產和管理成本。Fabl 的綜合軟體平台使行銷人員能夠自己在擴展品牌內容計劃中構建、管理、部署和分析參與度和轉化數據；無需代理商、開發商或設計師。與大多數 CMS 平台相比，Fabl 將內容行銷頁面參與度平均提高了 6 倍。與任何登陸頁面建立器一樣易於使用，與任何 CMS 一樣強大 - Fabl 是一個內容行銷、管理和發布平台，用於大規模高效地產生高度吸引人的資料驅動的內容頁面。除了典型的內容行銷平台之外，Fabl 還使行銷人員擺脫了成本、時間和技術限制，同時以指數方式提高了頁...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu 是一個互動式內容平台，使品牌能夠創建互動體驗，吸引、娛樂和教育受眾，而無需編寫任何程式碼。 Dot.vu 平台由廣泛的附加組件和組件提供支持，為用戶提供了完全的創作自由，可以製作獨特的互動內容，使他們的品牌與競爭對手區分開來，提供客戶洞察，產生潛在客戶並提高轉換率。 Dot.vu 平台可協助您釋放資料的力量。互動式內容可讓您透過視覺化儀表板和報告以及零方和第一方資料來追蹤您的 KPI，以獲得更多客戶見解。您收集的數據越多，您就越能個性化您的互動內容並使其適應買家的旅程。告別一個專案的多個平台和應用程式。借助 Dot.vu，您可以在一個平台上建立、發布、管理和追蹤您的內容。如果時間...
Maglr
maglr.com
Maglr 是一個內容創建平台，使公司能夠為銷售和行銷傳播創建視覺和互動內容。該平台使行銷人員和設計師無需程式碼即可輕鬆創建線上出版物、簡報和微內容。透過用更好的內容體驗取代靜態內容來加入他們的使命。行銷人員和設計師現在擁有一種工具來創建可衡量且設計響應迅速的數位出版物。基於雲端的平台允許使用者發布和分享所有類型的數位內容： * 數位雜誌 * 銷售演示 * 白皮書 * 年度報告 * 登陸頁面 * 活動微型網站 * 產品手冊 * 嵌入式內容 ...以及更多 兩位編輯，無限的可能性Maglr 有兩種類型的內容編輯器：拖放區塊編輯器和自由格式畫布Pro 編輯器。這兩個編輯器都附帶了一組即用型響應式模...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth 允許現代企業為從數位銷售提案到招聘貼文的所有內容建立漂亮的無程式碼網站。我們幫助您解決什麼問題？ 1.) 加快上市速度- 透過拖放功能快速輕鬆地創建適合行動裝置的網站2.) 成本/效率- 無需網頁開發人員或設計人員等昂貴的資源3.) 個人化- 易於定制，提供引人注目的客戶體驗 4 .) 品牌推廣- 內建品牌指南，確保一致的客戶體驗5.) 安全性- 四個安全級別，確保您的內容和客戶資料安全6.) 資料分析- 關於受眾如何與您的內容互動的寶貴見解
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 這個打造提升視訊體驗的平台，將電視的魔力帶入您的網路研討會、活動和會議。無論是每月的網路研討會、產品發布會、投資者會議還是年度最大的活動，我們都可以幫助公司將任何規模和複雜性的項目從無聊變成值得一看的項目。 Brandlive 提供獨特的軟體和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容、體貼供應商並減少支出，同時推動最重要的受眾採取行動。請造訪brandlive.com 以了解更多資訊。
ScreenSpace
screenspace.io
在一個充滿幹擾、市場過度飽和和千禧世代的世界中…行銷和銷售團隊依靠 ScreenSpace 突破噪音 → 在情感上吸引高品質客戶 → 並引導他們踏上不可抗拒的 YES 之旅！說實話 → 您的客戶不知所措。通用影片 • 以產品為中心的導覽 靜態簡報 • 腳本化簡報 • 複雜網站 人們對一刀切的媒體感到厭煩。你不是嗎？當然，傳統策略會浪費時間和金錢。排斥高意向客戶－又稱「收入」。同時吸引了昂貴、低品質的「噪音」。導致管道遺失和結果不可靠。或者…想像一下讓您的產品和客戶閃閃發光！憑藉全面、身臨其境的網路體驗，將您的產品變成引人入勝的視覺之旅。一個自我引導的故事，非常適合每個買家。推動深度參與和產品理...
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一個深受頂級出版商信賴的人工智慧社交出版平台，可自動執行和優化社交媒體平台的內容共享。出版商使用 True Anthem 來增加網路流量、提高社交 KPI 並自動化社群媒體工作流程。 True Anthem 平台無縫地管理及時的突發新聞、最近發布的內容的再循環以及常青內容。該軟體支援高級報告和人工智慧驅動的分享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的連結）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 與 500 多家出版商合作，包括美聯社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/...
Supapass
supapass.com
圍繞播客建立內容業務所需的一切 創建世界一流的應用程式和網站來提升您的品牌、吸引受眾並讓您的客戶回頭客，將您的所有內容集中在一個地方，從而節省您的時間並增加您的銷售額
Scompler
scompler.com
Scompler 讓您可以定義內容策略的所有基本元素，從您自己的目標和為讀者帶來的利益，透過角色和購買者的旅程，到格式、媒體和管道。透過 Scompler，您可以透過策略主題規劃來組織所有內容，並透過單獨的工作流程（社群媒體、部落格文章、網站、郵件、小冊子等）在團隊中製作內容。
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需...
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Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys 是一個安全的、基於雲端的數位和報告平台，旨在使投資數據和見解交付變得輕鬆。我們的解決方案為需要全自動且強大的投資報告系統、客戶入口網站和全球投資網站的人提供輕鬆的體驗。投資經理的數位和報告解決方案致力於幫助銷售和客戶服務團隊為投資者提供卓越的文件、報告和數位體驗。數位體驗客戶報告、銷售和行銷資料、數位體驗。透過單一出版物資料和內容儲存提供。在地化內容在地化內容和報告，以滿足國際監管要求的需要，並以盡可能最順暢的方式支援分發流程。準備發布的數據 準備發布的數據。擁有一個包含所有資料、內容和材料的單一內容存儲，可以隨時在每個管道和每個媒體上發布並交付。滿足 ESG 增強報告的新需...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead 是一款 SaaS 工具，使影響者、品牌和出版商能夠利用其內容產生銷售。
Connatix
connatix.com
Connatix 是下一代視訊技術公司，幫助發布商和廣告商向大規模受眾提供成功的視訊體驗。我們相信引人入勝的內容的力量，並致力於建立首個推向市場的視訊技術，並進行最佳化以提升效能。從強大的視訊格式到我們專有的廣告伺服器和交換，我們建立了旨在實現發布商和廣告商目標和諧的視訊解決方案。
Brandkit
brandkitapp.com
排名第一的品牌入口網站和品牌工具包服務，大規模地將世界與您的內容連結起來。第一個將 DAM、CMS、內容聯合和文件傳輸服務結合在一個平台中的平台。尋找、管理和分發您的內容，策劃和分享您的品牌故事，無需來回。圖像、影片、標誌、指南、圖形、音訊、PDF、簡報、貼文、新聞稿、故事創意、免費媒體連結等。一切都集中在一個設計精美的地方。您品牌的單一事實來源。
KAWO
kawo.com
KAWO是中國領先的營銷SaaS廠商之一，致力於打造最人性化的軟體平台，賦能中國社群媒體團隊成就輝煌。它為行銷團隊提供了一個有效協作、規劃、管理和分析微信、微博、抖音和快手內容的中心樞紐；中國四大社群媒體管道。其在當地社交媒體環境、客戶洞察和法規方面無與倫比的專業知識已幫助超過 500 個全球品牌在中國社交媒體平台上取得成功。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智慧平台使品牌能夠最大限度地提高內容行銷投資回報率。在人工智慧和多年的機器學習的支持下，他們的內容智慧和內容分發解決方案使行銷人員能夠收集專有數據並使用它來推動真正的投資回報率- 積極改變品牌認知，增加現場採取的行動，潛在客戶開發和用戶參與。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - 多合一創意與行銷平台。行銷團隊很難完成工作，更不用說擴大行銷力道了。在數位和社群媒體世界中講故事是一個充滿壓力和混亂的過程，涉及許多不同的人、需要管理的工具、需要解決的許多不同的問題，並且不要忘記繁瑣的協作。透過 10 倍更快的說故事速度轉變您的行銷策略。 Creatosaurus 可讓您在一個地方輕鬆策劃創意、設計圖形、編寫 AI 內容、編輯影片、安排貼文、搜尋主題標籤、製作文章、管理分析、產生報告、應用程式等。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、測驗、調查和辯論等應用程序，以提高參與度和收入機會。
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo 是一種照片和影片行銷解決方案，可簡化和自動化客戶照片的分發，使旅遊和活動營運商能夠： - 透過照片記憶增強遊客體驗。 - 透過高品質的客戶社交貼文和線上評論鼓勵口碑行銷。 - 確定將為您的企業帶來新預訂的倡導者
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arena.im
Arena 正在開發由第一方數據支援的下一代現場參與工具，以在各地建立值得信賴的現場觀眾。我們的解決方案 - 即時聊天、即時部落格、競技場角色）利用社交媒體中最受歡迎的功能，在您管理的任何平台上快速建立深度參與。超過 20,000 名客戶相信 Arena 可以將他們的受眾聚集在網路、應用程式或現場活動（或三者兼有）上，與內容、社群和商業互動。
Shareaholic
shareaholic.com
我們是一支全球團隊，致力於幫助品牌和發布商在每次網站訪問中吸引受眾。 Shareaholic 已經營十多年，熱愛我們所做的事情，並以取悅客戶為己任。我們的產品套件贏得了許多享有盛譽的全球獎項（包括來自 MIT 和 Mozilla 的獎項），並且我們在開發和支援企業規模和品質的軟體方面擁有豐富的經驗。我們知道這需要什麼——我們每天都生活和呼吸著這一點。
emlen
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emlen 是排名第一的買家支援平台，旨在促進銷售內容的交流以及賣家和買家之間的協作。 emlen 以其獨特的數位銷售室技術專注於銷售和收入團隊，以提高買方主導時代的銷售速度。