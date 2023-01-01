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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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您是否正在尋找創新的網路應用程式來幫助您的履歷、求職信或面試準備獲得競爭優勢？ Jobcopy 就是您的最佳選擇！這款極其高效的網頁應用程式將使用戶能夠製作專業的履歷和故事，創建強大的求職信並產生一流的面試答案 - 為您提供獲得夢想工作的最佳機會。今天就開始使用 Jobcopy！

網站： jobcopy.io

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