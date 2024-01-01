替代項 - Jedox
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Showpad
showpad.com
Showpad 銷售支援平台將業界領先的培訓和輔導軟體與創新內容解決方案整合在一起，推動銷售成長。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Vena
vena.io
易於部署的基於 Web 的解決方案，利用現有的 Excel 電子表格實現快速實施和更高的使用者採用率。
People.ai
people.ai
People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美國規劃軟體公司，總部位於加州舊金山。 Anaplan 銷售基於雲端的業務規劃軟體的訂閱，並提供用於決策目的的數據。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Compass
getcompass.ai
自動化您的激勵計劃。 透過我們的遊戲化軟體加速銷售，零付款麻煩。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚語，意思是銷售立即獎金。通常，製造商或雇主直接向銷售特定產品的銷售人員支付小費。有時，它會以 SPIF 或 SPIFF 的形式給出，並帶有發明的單字來適應字母，但這些不是起源（見下文）。
SalesRabbit
salesrabbit.com
領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence 將您的 CRM 轉變為完整的漏斗收入引擎。我們是 Salesforce AppExchange 合作夥伴。我們的共同創辦人協助建立了 Salesforce。我們開發了一個收入情報平台，利用最先進的 AI 深度學習功能，將您的 Salesforce 投資提升到一個全新的水平。減輕銷售團隊的負擔：我們的技術可以捕獲並整合來自其他業務工具的信息，從而減輕銷售人員的負擔，並為他們提供有關每筆交易的可行見解，以集中精力。解鎖隱藏的情報：即使資料不完整，我們的 AI 技術也可以幫助您發現 Salesforce CRM 系統中隱藏的資訊層。這將創...
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Avoma
avoma.com
即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
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goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
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brainshark.com
Brainshark 是一家位於麻薩諸塞州沃爾瑟姆的私人科技公司，提供銷售支援平台和產品套件。
Leaderboarded
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在線製作自己的排行榜！激勵團隊的簡單工具。使用簡單 - 非常適合分數呈現。選擇領博
Goals.com
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Goals.com 是一個簡單易用的銷售績效管理和團隊生產管理解決方案。忙碌的銷售領導者和忙碌的銷售團隊需要快速、準確地了解基本指標和工具來幫助推動更多銷售，Goals.com 以此為前提，提供了直觀的軟體，該軟體集成了關鍵信息，使銷售流程對任何人都更有效率。團隊。從為銷售代表突出顯示一個月、第一季和一年的個人進展的動態用戶儀表板，到為銷售領導和經理全面介紹整個團隊的亮點，Goals.com 為任何企業提供了在沒有混亂和混亂的情況下蓬勃發展的基本要素。其他平台的混亂。其他功能包括銷售競賽生成、亮點以及致力於成為您帳戶整個生命週期的合作夥伴和指南的客戶成功團隊。 Goals.com 擁有小型、中...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一個最先進的銷售績效平台，它利用遊戲化和視覺化來幫助銷售團隊充分發揮潛力。我們的使命是幫助客戶提高銷售業績並建立更快樂的工作場所。 SalesScreen 旨在應對現代銷售世界的挑戰。我們的客戶告訴我們他們一次又一次遇到的行業問題： - 問題：員工流動率高會削弱銷售文化並造成入職問題。 - SalesScreen 解決方案：事實證明，我們的平台可以提高員工留任率。這是透過遊戲化和視覺化技術實現的，有助於建立高績效的銷售文化。 - 問題：追蹤所有關鍵數據和銷售團隊績效指標對銷售領導者來說可能是個問題。 - SalesScreen 解決方案：SalesScreen 的儀表...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
Dooly
dooly.ai
Dooly 透過改善 CRM 環境、運行成功的銷售流程以及消除低價值工作，幫助收入團隊贏得更多交易。
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一個綜合平台，可讓您的銷售團隊了解最新的產品知識，確保客戶互動期間的統一訊息傳遞，同時增加銷售量。 SmartWinnr 與 Salesforce.com 完全整合 我們使用 - 遊戲化 KPI 來促進銷售 - 即時追蹤激勵措施以提高可見度和透明度 - AI 驅動的測驗和定期強化以推動知識 - 持續輔導以改善客戶互動
Echo AI
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發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
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Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。
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plecto.com
提高團隊績效從這裡開始。 Plecto 是唯一一個完整的商業績效平台，它將即時 KPI 視覺化、遊戲化和輔導工具結合在一個強大的解決方案中。
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captivateiq.com
CaptivateIQ 是排名第一的銷售佣金軟體，旨在將團隊聚集在一起。我們使團隊能夠更準確、更透明地運行佣金。
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venjue.com
Venjue 是一款一體化場地管理工具，旨在協助活動企業將更多請求轉嫁給客人。從第一次詢問到最後一位客人，Venjue 幫助您簡化活動的各個方面，使您能夠處理更大的業務量。主要功能： - 日程安排：使用集中日曆追蹤所有正在進行的任務和事件，並掌握您的日程安排。 - 溝通：自動與您的客戶、團隊和員工分享詳細資訊和更新。 - 餐飲管理：突出您的烹飪產品並追蹤飲食限制。 - 場地和平面圖管理：根據每次活動客製化場地並了解客人的概況。 - 員工排班：簡化團隊管理和輪班計劃，提供無憂服務。 - 發票和付款：您的發票和付款均在線處理，因此您可以專注於打造完美的活動。在幾分鐘內預訂、規劃和執行活動。釋放您的...
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Dear Lucy's 是排名第一的最直觀的銷售洞察解決方案，可幫助公司推動更快的成長。親愛的露西推動銷售團隊、領導層和董事會的專注、明智的決策和及時的行動，並協調您的團隊以達到配額。 Dear Lucy 透過以下方式為您的收入團隊提供支援： • 視覺化銷售分析• 預測性收入預測• 有效的目標設定和追蹤Dear Lucy 是一個成功的解決方案： • 每週銷售團隊會議• 預測電話• 管道審查• 一對一輔導• 管理會議 • 董事會電話會議 • 每日 RevOps 親愛的 Lucy，只需幾分鐘即可將您的銷售數據轉化為強大的銷售洞察！我們提供與 Salesforce、HubSpot、Microsoft...
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借助資料庫，領導者可以快速確定團隊在哪些方面需要指導，而無需花費數小時查看 CRM 報告。 DataBased 以視覺化方式分析有關日常銷售活動、技能和結果的 CRM 數據，透過提供代表績效的見解，幫助銷售組織有條不紊地實現收入目標。透過數據驅動的 1:1，DataBased 使代表和領導者能夠做出並遵守承諾，從而增加他們達到配額的可能性。借助資料庫，銷售團隊能夠根據數據做出更明智的決策，從而提高生產力、標準化、開發和目標設定。
Skwill
skwill.ai
Skwill 的行業領先技術可幫助領導者和管理者提高團隊績效、加速銷售並提高彈性和福祉。 Skwill Diagnostics 使您能夠快速準確地識別個人和團隊績效背後的「原因」並採取行動。
Alysio
alysio.ai
Alysio 是一個專為銷售和 GTM 團隊構建的績效管理平台，為您提供主動 KPI 追蹤、認可卓越並加強對個人代表的管理監督的工具。該平台促進績效驅動的競爭，使管理人員能夠進行個人化的一對一會議、QBR 和管道審查。自訂框架可以應用於任何團隊結構，以幫助提高銷售管道頂部的生產力。
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體驗即時引導銷售的力量並推動您的團隊取得成功🚀 Demoleap 即時銷售手冊可強化獲勝行為並消除認知倦怠對賣家績效的影響。我們的五星級解決方案將產品和語言提示相結合，以呈現知識，幫助您的賣家進行完美的資格認證、發現和現場演示通話。 Demoleap 即時指導您的賣家做什麼、說什麼和展示。 ✔️將銷售腳本轉化為即時銷售劇本在我們的即時智慧助理中複製成功的劇本，以持續提供令人驚嘆的銷售和演示電話。透過提升 B&C 玩家應用程式和執行最佳實踐，將勝率提高 25% ✔️自信地通過對話樞紐，無論客戶將您拉向哪個方向，都可以獲得您需要的幫助。賣家信心提升速度加快 50% ✔️ 擁有成功會議所需的一切 ...
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Bloobirds 是排名第一的提高銷售效率的 Salesforce 應用程式。 Bloobirds 在三分鐘內將您的 Salesforce 轉變為適合您的銷售團隊的出色軟體。透過無縫整合撥號器、電子郵件和 LinkedIn，Bloobirds 提供了一套全面的生產力工具，包括節奏和模板，旨在將 Salesforce 變成銷售代表最喜歡的工具。 Bloobirds 促進 Salesforce 的更有效利用，促進所有活動的無縫追蹤和記錄，從而實現更好的資料管理和輕鬆的報告。
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VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft...
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MeetRecord 可協助銷售團隊深入了解客戶對話，以加速交易流程並實現輔導自動化。尋找加速交易流程的模式—評估單一銷售電話或分析團隊之間的對話，以發現更快完成交易的模式、銷售代表的表現，並獲得有關可以改進的方面的建議。個人化人工智慧輔導－人工智慧產生的個人化輔導計劃，模仿表現最好的銷售人員。使用通話記錄和人工智慧追蹤進度並評估對計劃的遵守情況。 CRM 自動化－產生自動通話和交易摘要、擷取客戶需求和後續電子郵件，並使用 AI 記錄客戶回饋。將這些內容傳送到您的 CRM 或直接從 MeetRecord 儀表板與合適的團隊分享。
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Fullcast 是唯一能夠將您的 GTM 規劃活動與戰術銷售營運無縫連接的上市 (GTM) 規劃平台。它允許您不斷更新策略並立即部署變更。計劃使用 Fullcast 的公司： -> 在幾天內完成計劃，而不是幾週或幾個月。不需要電子表格。 -> 靈活應對不斷變化的市場狀況。 -> 將更多時間花在策略上，而不是配置單獨的 GTM 系統。 -> 透過公平和透明的區域分配來留住表現最佳的代表。 -> 透過輕鬆建模複雜的 GTM 場景，做出更好的業務決策。 *關鍵功能* --> 區域管理：在一個地方設計和部署您的銷售區域計畫。 --> 路由：確保每個線索都到達正確的位置。 --> 配額和目標設定：基於...
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Weflow 是一個銷售業績和預測平台。銷售團隊使用 Weflow 來提高銷售績效、流程遵守率和預測準確性。 - 透過加快 Salesforce 更新速度，每週為代表節省 4 小時 - 及早發現風險，贏得 12% 以上的交易 - 透過有效的流程和可靠的數據，獲得 >92% 的預測準確度