京東JD.COM-專業的綜合線上購物商城,為您提供正品低價的購物選擇、優質便利的服務體驗。商品來自全球數十萬品牌商家,囊括家電、手機、電腦、服飾、居家、母嬰、美妝、個護、食品、生鮮等豐富品類,滿足各種購物需求。 JD.com, Inc., also known as Jingdong and formerly called 360buy, is a Chinese e-commerce company headquartered in Beijing. It is one of the two massive B2C online retailers in China by transaction volume and rune, massive B2C online retailers in China by transaction volume and rune, a massive of Fortue, a wune Global 500 and a major competitor to Alibaba-run Tmall.

網站: jd.com

免責聲明:WebCatalog 與 京东 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。