替代項 - J.D. Power
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智慧社群建構未來。建置、訓練和部署由機器學習領域的參考開源提供支援的最先進模型。
scite.ai
scite.ai
scite 是一種工具，用於幫助研究人員透過智慧引文更好地發現和理解科學文章。 智慧引文允許使用者透過提供引文上下文和描述其是否為所引用的主張提供支持或對比證據的分類來查看科學論文是如何被引用的。搜尋超過 8 億條智慧引文。
Iris.ai
iris.ai
用於您研究的強大工具。我們建構了世界領先的人工智慧引擎，用於科學文本理解。該引擎應用於文獻綜述、資料提取、上市後監控或涉及數千份文件（如論文或專利）的任何其他任務，將使您的生活變得更加輕鬆。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 視訊產生器。 製作您的下一個專業視聽內容，無需花錢聘請演員、攝影機或音訊設備
AfforAI
afforai.com
最大限度提高生產力的第二大腦。 Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。
Cohere
cohere.com
讓 NLP 成為每個開發人員工具包的一部分。 利用語言理解的力量。加入使用 Cohere 的開發人員和企業的行列，以以前難以想像的規模生成、分類和組織文本。
Enago Read
read.enago.com
使用 RAx 加速文獻分析和理解 - 智慧助理可輕鬆探索、整理見解並組織您的研究描述。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 讓清理、標記和視覺化客戶回饋變得簡單 — 所有這些都在一個地方完成。 由尖端人工智慧提供支援。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
tinq.ai
tinq.ai
一個 API 可滿足您的所有文字分析需求。 Tinq.ai 是一個簡單的自然語言處理工具。它可以幫助您輕鬆地在專案中實施文字分析。
Udger
udger.com
在什麼情況下適合使用 useragent 字串進行檢測？ * 商業 * 使用者體驗 * 技術的 * 其他的
Twinword API
twinword.com
Twinword API 提供文字分析軟體，使公司和組織能夠建立可以讀取、分析和處理書面文字的工具。到目前為止，Twinword 已經開發了 13 種不同的自然語言處理 API，包括文字相似度、情緒分析和情緒分析 API。使用 Twinword API 建立您自己的讀取軟體。
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs 為用戶生成的內容開發文字分析，重點在於濫用和執法/監管應用。
Spitch
spitch.ai
Spitch 是 B2B 和 B2C 對話式人工智慧解決方案的全球供應商，自 2014 年以來總部位於瑞士，業務遍及歐洲和北美許多國家。 Spitch 透過使用自然語言處理 (NLP)、人工智慧 (AI) 和機器學習來幫助企業更好地了解和服務客戶。 Spitch 擁有並不斷開發其核心技術。它以虛擬助理、語音生物識別和語音分析等端到端產品的形式推向市場。 Spitch 由一個中央技術堆疊提供，提供獨特且真正的全通路體驗 - 語音和文字聊天在解決方案中自動同步，以靈活、無縫的方式提供客戶和員工支援服務。 Spitch 理念的核心是致力於為客戶提供快速節省成本和改善客戶體驗的成果，提供強勁的投...
Prosa.ai
prosa.ai
我們是一家人工智慧公司，開發基於印尼自然語言處理和深度學習的解決方案。我們的重點是讓企業能夠更有效地與客戶互動，透過創新的人工智慧技術簡化營運並增加業務價值。
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus 是一款跨平台 Prompt Engineering IDE，可協助您利用生成式 AI 的強大功能增強應用程式和工作流程。一個強大的遊樂場，所有提供者和法學碩士。設備同步、即時協作、完全可追溯性等等...... 用例： * 利用人工智慧增強應用程式和服務 * 開發人工智慧集成 * 利用人工智慧實現工作流程自動化
NLSQL
nlsql.com
NLSQL 是 B2B SaaS，為第一線員工提供直覺的自然語言介面，幫助他們存取難以存取的企業數據，從而為業務決策提供資訊並加速業務決策，為企業帶來重大利益。 NLSQL 是第一個雲端文字到 SQL API，它在使用者面前充當網路聊天介面或 MS Teams/Slack 應用程式。它提供了任何人從多個資料來源請求任何資料的能力，以便做出正確的業務決策並推動業務更快地向前發展。 除了節省時間和金錢之外，NLSQL 還透過為員工提供數據來帶來額外的競爭優勢，因此與客戶和供應商的談判可以更有效率。 未來企業的成功將把複雜的資訊收集與更好的使用者體驗結合起來，而自然語言使用者介面透過允許任何工...
Knots
knots.io
充滿信心地實現 Zendesk 自動化。 Knots 為 Zendesk 提供單一自動化解決方案，可透過無程式碼應用程式或自訂程式碼交付。今天就開始為您的客服人員精簡時間並取悅您的客戶。
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier 是一個人工智慧平台，它使用機器學習來評估文字（文字分類和票務），以實現企業營運自動化並節省手動資料處理時間。它是一個專門構建的應用程序，用戶不需要任何機器學習背景。我們使其易於使用且易於培訓。只需簡單的步驟，您就可以透過 Klassifier 節省時間。我們的產品透過我們精心建立的 API 與 Excel、Google 文件整合。 * 簡單乾淨的使用者介面：：配備人工智慧的票證分類工具，具有極為使用者友善的介面 * 隨處存取我們的資料：它是基於雲端的應用程式。您只需要一個瀏覽器即可存取該應用程式。 * 靈活、快速的報告：報告進度，確保 Klassifier 有效率地...
Kairntech
kairntech.com
從文件到業務影響： 我們解決的問題是如何分析大量文檔，以提取技術、科學、軍事以及商業、法律、行政或會計事務決策所需的資訊。 所有「分析師」都面臨這個問題，包括 （1）各領域的研究人員，每天分析科學資訊、專利、會議，尋找發展路線或解決產業問題。 (2) 客戶關係分析師使用呼叫中心錄音或客戶直接發送的電子郵件或民意調查的逐字記錄。 (3) 檢查公司或組織帳目準確性的審計員，其工作導致他們分析各種合約（銷售合約、僱傭合約、商業租賃等）。 (4)一些律師，因為他們必須查閱大量的法律或法規文本或判例法。對於負責確保其公司遵守所有法律和法規的律師也是如此。 (5) 與財產和人員的防衛和保護或司法相關的某些...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai 是一家 API 優先公司，也是領先的人工智慧驅動的人力資源資料自動化平台。 該公司幫助 1000 多家客戶（人力資源軟體供應商、人才中介機構、大型雇主和獵人頭公司）在高容量、高頻率的勞動力市場中蓬勃發展。 該平台基於對全球數億條職業路徑的分析，提供了一套完整且完全整合的人力資源資料處理產品——例如解析API、標記API、嵌入API、搜尋API、評分API和技能提升API。它還提供了超過 200 個連接器的目錄，用於建立可以自動化任何業務邏輯的自訂場景。
Gavagai
gavagai.io
了解您的客戶告訴您什麼 Gavagai 提供突破性的文字分析技術，可根據客戶對您所說的話創建有價值的客戶見解。透過使用我們的服務持續追蹤客戶回饋，您將更了解您的客戶，這將轉化為直接的競爭優勢。我們與技術精湛的合作夥伴一起，為所有類型的行業創建客戶體驗解決方案。 發現你不知道你需要知道的事情
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai 是首屈一指的語言理解人工智慧平台。其獨特的 NL 混合方法將類人符號理解和機器學習相結合，將語言密集型流程轉化為實踐知識，提供改善整個組織決策所需的洞察力。透過提供全方位的本地、私有和公有雲產品，expert.ai 增強了業務運營，加速和擴展了數據科學能力，並簡化了保險、銀行和金融、出版和媒體等眾多行業的人工智慧採用，國防與情報、生命科學與製藥、石油天然氣與能源等。
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
deepset Cloud 是一個用於建立自然語言處理應用程式的企業 SaaS 平台。
AYLIEN
aylien.com
Aylien 是一個由人工智慧驅動的新聞情報平台，為數據和分析團隊提供新聞聚合、搜尋和監控功能。該平台旨在幫助企業從全球新聞數據中發現重要見解。 主要特點和優點： * 每天訪問 80,000 個新聞來源和 150 萬篇 NLP 豐富文章 * 基於實體的搜尋和智慧內容標記 * 情緒分析、趨勢分析、情境聚類 * API和SDK易於集成 * 靈活的訂閱計劃
AmplifyReach
amplifyreach.com
適用於銷售、行銷和支援團隊的多語言對話自動化平台！ AmplifyReach 協助品牌和企業轉型入站客戶生命週期。 AmplifyReach 產品被 BFSI 中的 3000 多個品牌和企業使用，其中包括財富 500 強公司。 * 我們的多語言解決方案擁有 12 種以上的語言，有可能吸引超過 32 億人，幫助品牌和企業將新客戶線索收集、審查然後建立聯繫的傳統多步驟流程自動化，只需幾分鐘。 --> 各直播品牌的入站互動率超過 25% --> 語言：英語、德語、法語、西班牙語、義大利語、普通話/中文、日語、阿拉伯語、印地語、馬來語、印尼語、俄語 * 解決方案透過自動執行重複任務來幫助擴大客戶成...
ADVANCE.AI
advance.ai
榮獲新加坡金融管理局和新加坡金融科技協會頒發的 2023 年全球金融科技獎的東協金融科技獎。 ADVANCE.AI 是東南亞領先的端到端 SaaS 風險管理公司，為企業客戶提供 KYC/KYB 數位身分、合規性、詐欺預防和流程自動化服務。 ADVANCE.AI 成立於 2016 年，總部位於新加坡，是人工智慧、風險管理和數位借貸解決方案的領導者。目前與銀行、金融服務、金融科技、支付、零售和電子商務等領域的 500 多家企業客戶合作。 ADVANCE.AI 因其創新的人工智慧和金融科技解決方案在創造新的成長機會、促進金融包容性和加強整個東協地區金融服務的提供方面獲得認可。 ADVANCE....
Abacus.AI
abacus.ai
世界上第一個人工智慧輔助資料科學平台，用於大規模建構機器學習系統和人工智慧代理。利用我們的法學碩士和新穎的神經網路技術建構企業人工智慧 透過將使用 Abacus.AI 的模型投入生產，包括多家財富 500 強在內的組織在收入、利潤和現金流等關鍵指標上實現了 5-20% 的成長。 Abacus.AI 也在關鍵應用人工智慧領域進行基礎研究，我們世界級的研究實驗室定期在 A 級會議上發表文章，包括 NeurIPs、ICML 和 ICLR。
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity 建立自然語言處理產品和 API 來處理非結構化資料並從文字中提取資訊。 Plasticity 提供預先建置的解決方案來理解非結構化資料和自然語言處理的 API 端點。因此，無論您是在尋找現成的產品還是建立自己的產品，我們都能滿足您的需求。如今，我們幫助政府機構和數百家技術、法律和醫學公司從文本中提取資訊。
GooseAI
goose.ai
GooseAI 是一種完全託管的 NLP 即服務，透過 API 交付。在這方面它與OpenAI不相上下。更重要的是，它與 OpenAI 的補全 API 完全相容！ 我們最先進的基於 GPT 的語言模型選擇和不妥協的速度將使您在開始下一個專案時獲得快速啟動，或為您目前的提供者提供靈活的替代方案。
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API 提供大量現成的分類器和自然語言處理服務，可用於廣泛的應用程序，包括：情感分析、主題分類、語言檢測、主觀性分析、垃圾郵件檢測、閱讀評估、關鍵字和文本提取等等。所有服務都可以透過我們強大的 REST API 訪問，使您可以立即開發自己的智慧應用程式。
Kapiche
kapiche.com
Kapiche 是一個回饋分析平台，可在幾分鐘內分析大量客戶回饋，讓您能夠快速提供深入的見解並幫助您的公司做出更好的決策。 Kapiche 的平台不需要任何設定或程式碼框架。它立即起作用。它可以讓您在一處分析所有客戶回饋。 借助 Kapiche，您獲得見解的速度可以提高 30 倍。這意味著不再需要等待數週或數月才能獲得結果；您將能夠即時回答問題。輕鬆衡量主題對 CX 指標的影響，快速深入找出根本原因，並了解客戶回饋的新趨勢。 Kapiche 還可以幫助您自信地在整個組織內分享見解。您的團隊和領導層將可以輕鬆地探索客戶洞察並進行協作。您一定會喜歡如何快速產生令人印象深刻的報告並即時回答臨時...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI 是一個產生和改寫任何文字的工具。使用 ReText.AI 透過人工智慧提高文字品質。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Ujeebu
ujeebu.com
大規模網路資料擷取 抓取網站，無需擔心 JavaScript 執行、無頭瀏覽器或被封鎖。 將新聞和部落格文章轉換為結構化資料等等...
Convai
convai.com
在遊戲和虛擬世界應用程式中為您的角色提供類人的對話功能。