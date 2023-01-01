WebCatalog
西瓜视频

西瓜视频

ixigua.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「西瓜视频」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

西瓜視頻是字節跳動旗下的視頻平台，以“點亮對生活的好奇心”為宣傳口號，透過智能推薦幫助每個人發現自己喜歡的視頻，並幫助視頻創作人們輕鬆地分享自己的視頻作品。 Xigua Video (Chinese: 西瓜影片; pinyin: Xīguā shìpín) is a Chinese online video-sharing platform owned by ByteDance. 原始. of June 2020, the platform has 131 million monthly active users.

網站： ixigua.com

免責聲明：WebCatalog 與 西瓜视频 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

乐视视频

乐视视频

le.com

百搜视频

百搜视频

v.xiaodutv.com

腾讯视频

腾讯视频

v.qq.com

捏咔

捏咔

neka.cc

快手

快手

kuaishou.com

好看视频

好看视频

haokan.baidu.com

抖音

抖音

douyin.com

优酷

优酷

youku.com

PP视频

PP视频

pptv.com

LOFTER

LOFTER

lofter.com

度小视

度小视

quanmin.baidu.com

百度有驾

百度有驾

yoojia.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策