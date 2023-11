西瓜視頻是字節跳動旗下的視頻平台,以“點亮對生活的好奇心”為宣傳口號,透過智能推薦幫助每個人發現自己喜歡的視頻,並幫助視頻創作人們輕鬆地分享自己的視頻作品。 Xigua Video (Chinese: 西瓜影片; pinyin: Xīguā shìpín) is a Chinese online video-sharing platform owned by ByteDance. 原始. of June 2020, the platform has 131 million monthly active users.

網站: ixigua.com

