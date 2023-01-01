替代項 - Ironclad
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS軟體的美國軟體公司。該平台提供銷售流程軟體。 PandaDoc 總部位於加州舊金山，主要辦公室位於白俄羅斯明斯克和佛羅裡達州聖彼得堡。文件自動化軟體即服務，具有內建電子簽名、工作流程管理、文件產生器和 CPQ 功能。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
簽署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和電子簽名工作的一處。 Acrobat 已經做到了。 使用 Acrobat Sign 轉變並加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首選電子簽名解決方案，也是唯一一款在一個軟體包中包含 Adobe Acrobat 功能的電子簽名工具。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一個功能豐富的 CLM 平台，可讓您簡化合約流程並以降低的成本實現大規模合規性。
Proposify
proposify.com
提案軟體使銷售領導者能夠控制和了解銷售流程中最重要的階段。免費試用 Proposify 14 天。
Contractify
contractify.io
用於線上電子簽署、管理和自動化所有合約的合約管理軟體。 Contractify 使團隊能夠在線上協作。
Linksquares
linksquares.com
法律團隊依靠 LinkSquares 透過人工智慧驅動的合約管理軟體輕鬆起草、審查和執行協議。
Juro
juro.com
Juro 是一款一體化合約自動化軟體，可簡化法律合約的建立、執行和管理，為您的團隊提供支援。
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一個安全的雲端平台，可跨桌面、行動和 Salesforce 等合作夥伴應用程式管理銷售合約和所有類型的文件。 SpringCM 透過先進的工作流程管理整個合約生命週期，自動執行手動任務和複雜流程。 SpringCM 建立在自己的雲端基礎設施平台之上，是一個注重效能、可用性和安全性的內容交付網路。其公司總部位於伊利諾州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在舊金山和倫敦開設了兩個新辦事處，並於 2018 年在布加勒斯特開設了辦事處。它在合約管理領域獲得了所有 Salesforce AppExchange 合作夥伴中最多 5 顆星的評價。2018 年 7 月 31 日，Do...
Legislate
legislate.ai
Legislate is a legal technology company founded in Oxford which makes it easy for non-lawyers to safely create, manage and search lawyer-approved contracts on no legal budget. Legislate's contract management software is built on patented knowledge graph technology which makes contract data usable an...
Zoopsign
zoopsign.com
使用 Zoop Sign 電子簽名和文件追蹤解決方案簡化合約管理、增強安全性並優化工作流程。立即開始免費試用
Precisely
preciselycontracts.com
Precisely 是一款合約生命週期管理軟體，可協助法律部門專注於真正重要的工作。透過自動化合約起草、審批工作流程、電子簽名、智慧歸檔和監控，Precisely 使法律能夠為其組織帶來結構和真正的商業價值。我們以企業為中心的功能包括複雜的合約自動化和生成，讓您可以設定複雜的審批工作流程、發送合約以供審核和電子簽名，並將所有合約存檔在一處。恰恰成為您唯一的事實來源。我們的解決方案受到法律界的信賴，並受到 Red Bull、Orange、Adverity、Engel & Völkers AG、Mærsk Mc-Kinney Møller 零碳航運中心等業務團隊的喜愛。
Lexion
lexion.ai
Lexion 是一個功能強大、簡單的合約管理平台，透過在按照您的方式工作的系統中簡化和集中合約流程，幫助每個團隊更快地開展更多業務。從一個集中式儀表板管理所有端到端交易操作，任何團隊都可以立即使用簡單的電子郵件驅動的接收和工作流程，直觀的無代碼自動化來簡化流程和工作流程，以及行業領先的實用人工智能，可以讀取合約自動追蹤關鍵條款、產生報告等。我們在微軟聯合創始人 Paul Allen 的人工智慧研究所 (AI2) 建立了 Lexion。憑藉來自微軟、Facebook、谷歌和亞馬遜的頂尖且經驗豐富的團隊，我們建立了一家公司，CB Insights 連續兩年將其評為全球最有前途的人工智慧法律科技新創...
Zuva
zuva.ai
合約人工智慧使用起來非常簡單。 輕鬆將合約智慧添加到您的工作流程和應用程式中。
Dealsign
dealsign.ai
Dealsign 透過整個合約生命週期中更好的交互，幫助公司更快完成交易並輕鬆管理合約。
GetAccept
getaccept.com
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