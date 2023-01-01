IQCent Pro
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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IQCent 提供 100 多種資產，涵蓋外匯、差價合約、加密貨幣和二元期權。該線上經紀商旨在透過其專有交易平台以及一系列技術和基本面分析工具為新手和經驗豐富的交易者提供支援。 IQCent 的 2022 年回顧揭示了該公司的投資應用程式、支援的交易策略、模擬帳戶和促銷代碼。了解您是否應該在 IQcent 開設交易帳戶。
網站： iqcent.pro
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