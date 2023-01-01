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iplicit 是一款基於雲端的會計軟體，專為沮喪的本地遺留軟體使用者量身定制。 iplicit 提供更大的靈活性和增強的報告級別，與其他雲端應用程式集成，並提供從現有系統的無縫遷移路徑。對於尋求「升級」下一代財務軟體的組織來說，這是自然的選擇。 iplicit 也專為那些入門級解決方案已經無法滿足需求的組織而建置。
免責聲明：WebCatalog 與 iplicit 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
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