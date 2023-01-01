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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

iplicit 是一款基於雲端的會計軟體，專為沮喪的本地遺留軟體使用者量身定制。 iplicit 提供更大的靈活性和增強的報告級別，與其他雲端應用程式集成，並提供從現有系統的無縫遷移路徑。對於尋求「升級」下一代財務軟體的組織來說，這是自然的選擇。 iplicit 也專為那些入門級解決方案已經無法滿足需求的組織而建置。

網站： login.iplicit.com

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