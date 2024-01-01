替代項 - IPinfo
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
Tableau
tableau.com
Tableau（法語，字面意思是“小桌子”，也用來表示“圖片”；複數為“tableaux”，或很少用“tableaus”）可以指：
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Scribble Maps
scribblemaps.com
輕鬆建立、分析和共享地圖。與朋友分享、在網站上嵌入地圖以及建立圖像或 PDF。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Mapbox
mapbox.com
開發商的地圖和位置。精確的位置數據和強大的開發工具將改變我們探索世界的方式。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Placer.ai
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透過 Placer.ai 的位置智慧和人流洞察，做出更明智的房地產決策並達成更多交易。
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Nearmap
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探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
Radar
radar.com
每個產品和服務的位置基礎設施。 最具創新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 為全球數億設備提供基於位置的體驗。
SalesRabbit
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領先的現場銷售平台現已實現遊戲化 遊戲化是一款革命性的工具包，可將數據轉化為極大提高的銷售代表績效，將銷售團隊的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上體驗吧。
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Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
TravelTime
traveltime.com
使用 TravelTime Location API 建立出色的應用程式。 致力於資料隱私和傳輸資料準確性。
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基於網路的 B2B 銷售線索產生軟體，可將網站訪客轉換為銷售線索。由Google分析提供支援。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式來自任何 IPv4 和 IPv6 位址的安全資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Warmly
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是定位技術的先驅和領先的地理位置追蹤平台，具有內建的客戶通知和通訊功能。我們提供一流的基於位置的技術來捕獲、攝取和處理數據，以預測性地可視化人員、產品和資產在運動中的位置，並提供通知和更新。全球品牌都在使用 Glympse 預測可見度和位置智慧技術。
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
Smappen
smappen.com
行駛半徑地圖應用程式。 Smappen 是一款互動式地圖，您可以使用它根據行程時間建立區域。 快速輕鬆地分析服務區域、優化物流並制定本地行銷策略。
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geotargetly.com
使用我們的地理定位工具對您的網站訪客進行地理定位。使用 IP 地理位置按國家、州和城市重新導向訪客或顯示內容。
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visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
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carto.com
將交易數據貨幣化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 將數百萬日常信用卡交易轉化為零售、房地產和公共部門 B2B 客戶的基於位置的見解。
GeoComply
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GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
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Clickback
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Clickback 是一款用於加速成長的 B2B 電子郵件潛在客戶生成軟體。我們強大的解決方案可以讓行銷人員透過電子郵件發送購買的或冷淡的 B2B 聯絡人列表，將他們變成熱情的、選擇加入的潛在客戶。現有的行銷自動化和電子郵件發送服務不允許您這樣做。
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