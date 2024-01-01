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Intract 是一個 Web3 分析套件，用於發展 Web3 專案和社群。 Intract 提供基於雲端的 Web3 行銷軟體，使專案和社群能夠透過資料支援的行銷洞察來獲取會員。我們的平台包括社群存取、服務和行銷管理產品，這些產品免費啟動並可擴展以滿足您的 Web3 成長需求 - 任何規模 - 前代幣或後代幣。 ✅ 鏈上分析 ✅ 代幣門控 ✅ Web3 用戶歸因 ✅ 活動投資回報率追蹤 ✅ 為用戶和客戶創建角色 ✅ 轉換追蹤 ✅ 新用戶識別 ✅ 錢包淨值識別

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