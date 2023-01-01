替代項 - Interact
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Typeform
typeform.com
建立美觀的互動式表單 - 獲得更多回應。無需編碼。用於測驗、研究、回饋、潛在客戶開發等的範本。免費註冊。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
involve.me
involve.me
提高客戶參與度。透過互動漏斗。 用於測驗、調查、計算器、表格和付款頁面的無代碼內容產生器。在客戶旅程的每一步創建個人化互動。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Kaspr
kaspr.io
花更少的時間尋找客戶並完成您的配額。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 擴充功能和儀表板，可讓您在幾秒鐘內存取 B2B 聯絡人資料。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一個 B2B 銷售探勘工具平台。尋找潛在客戶數據，追蹤購買訊號，並為出站勘探提供個人化的冷外展服務。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Popl
popl.co
Popl is the leading digital business card platform for teams, providing innovative solutions for millions of companies and professionals worldwide. Our platform enables teams to create, distribute, and manage digital business cards, ensuring brand consistency, streamlined lead collection, and enterp...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。我們創新且強大的平台為業務聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
Landingi
landingi.com
面向數據驅動的數位行銷人員的無程式碼登陸頁面平台。 Landingi 可讓您透過微轉換追蹤來設計、發布和優化數位行銷資產，以實現更高的轉換率。
123FormBuilder
123formbuilder.com
一款安全的表單產生器 無限的數據收集用例 建立任何類型的線上表單就像 1-2-3 一樣簡單！使用我們的免費線上表格產生器建立註冊表、訂單、申請表、調查等，所有這些都與您的數位工具完全整合。