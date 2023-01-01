IntelliTrans 的碼頭門調度工具 DockMaster℠ 是一款基於 SaaS 的應用程序，可提供必要的即時可見性，使調度碼頭預約變得更輕鬆、更準確。透過使用 DockMaster，托運人和承運人可以改善溝通並減少錯誤，改善勞動力規劃，並使用報告工具來衡量績效。托運人使用 DockMaster 安排其所選承運商的取貨和交貨，將其運送到預先指定的裝貨或卸貨門。而且，營運商可以透過 DockMaster 快速輕鬆地安排碼頭預約，而無需撥打耗時的電話。 • 自動或互動式排程（您的選擇） • 高效、即時的可見性和通訊• 業務規則客製化• 週期時間和其他類型的績效報告• 根據任何地點的業務規則，在幾分鐘內為該地點配置預約簿o 2 個門或200 個門o 每個工作日4 小時或每週7 天24 小時• 允許承運人直接從瀏覽器進行安排或要求批准所請求的預約• 允許公司內部或公司內部了解負載狀態– 有利於客戶自助服務• 使用調度作為綜合IntelliTrans TMS 解決方案的一部分，或將其作為獨立的解決方案使用• 使用出庫和後續入庫調度來提供供應鏈上下游的提前發貨通知和交貨證明

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