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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

InTargos 使用印度最聰明的人工智慧平台使運輸變得比以往任何時候都更容易。借助我們獨特的技術平台，您只需點擊幾下即可管理您的端到端運輸需求。我們的系統透過單一視窗為多個承運商自動簡化您的運輸流程，並節省您的時間和成本。

網站： intargos.com

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