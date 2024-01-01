替代項 - Instacart
Gopuff
gopuff.com
Gopuff 提供您所需的一切服務—在特定市場配送食品、家居必需品、零食和酒類。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以輕鬆管理最後一哩路的交付。直覺的路由、調度、即時追蹤、分析等。
Routific
routific.com
最簡單的送貨路線規劃軟體。 Routific 將強大的路線優化與五星級配送體驗相結合，使規劃本地配送路線變得輕鬆且有利可圖。
Local Express
localexpress.io
端到端雜貨電子商務平台，供雜貨店、餐廳、麵包店或任何其他特定行業的企業上網。
Good Eggs
goodeggs.com
新鮮得令人難以置信的雜貨和餐包當天送達。
Locate2u
locate2u.com
路線規劃與交付優化 我們讓您輕鬆交付物品或追蹤您的服務。使用您自己的車隊或在單一應用程式中將送貨外包給其他快遞員。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自動化整個雜貨訂購流程。我們向供應商支付他們交付的一切費用。雜貨商只為銷售的商品付費。