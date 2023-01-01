WebCatalog
Inn-Flow

Inn-Flow

inn-flow.net

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Inn-Flow」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Inn-Flow 處於旅館業與科技的交叉點，擁有專為旅館經營者設計的軟體平台。我們的使命是利用最新技術解決飯店業常見的挑戰，提高效率並推動績效。

網站： inn-flow.net

免責聲明：WebCatalog 與 Inn-Flow 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

VisibleThread Web

VisibleThread Web

web.visiblethread.com

SkyCiv

SkyCiv

platform.skyciv.com

TableCheck Manager

TableCheck Manager

manager.app.tablecheck.com

Canary Technologies

Canary Technologies

canarytechnologies.com

Forkast.News

Forkast.News

forkast.news

New Relic

New Relic

one.newrelic.com

e2open

e2open

app.tms.blujaysolutions.net

Gradelink

Gradelink

secure.gradelink.com

apaleo

apaleo

app.apaleo.com

Cloudbeds

Cloudbeds

hotels.cloudbeds.com

BitMart

BitMart

bitmart.com

Event Temple

Event Temple

app.eventtemple.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策