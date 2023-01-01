Inn-Flow
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Inn-Flow 處於旅館業與科技的交叉點，擁有專為旅館經營者設計的軟體平台。我們的使命是利用最新技術解決飯店業常見的挑戰，提高效率並推動績效。
網站： inn-flow.net
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